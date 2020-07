Tektonske promjene: Filozofski fakultet napušta Sveučilište!?

Ovo je farsa. Ljudi koji vode Sveučilište doveli su ga do kraja. Otpočetka razbijaju sve glasove oporbe, a sad žele uništiti i Filozofski fakultet kao jedini bastion progresivne misli, rekli su nam naši sugovornici

<p>Ovo je kap koja je prelila čašu, zatečeni smo. Nismo očekivali da će besramno ići do kraja. Filozofski fakultet će napraviti sve da napusti ovo Sveučilište u Zagrebu, a mi nećemo biti jedina sastavnica, u igri je i jedan drugi veliki fakultet, rekli su nam vrlo upućeni sugovornici. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ostavka bivšeg dekana Previšića</strong></p><p>Naime, zbog "ozbiljnog i trajnog kršenja zakona i Statuta Sveučilišta u Zagrebu i na njemu utemeljenih odluka", rektor zagrebačkog Sveučilišta <strong>Damir Boras</strong> smijenio je dekanicu Filozofskog fakulteta <strong>Vesnu Vlahović-Štetić</strong>, ali i cijelu upravu fakulteta. Smjena je uslijedila nakon pravomoćne presude protiv Vlahović-Štetić za mobing <strong>Ante Čovića</strong>, prorektora zagrebačkog Sveučilišta, te bliskog suradnika rektora Borasa.</p><p>- Ovo je farsa. Ljudi koji vode Sveučilište doveli su ga do dna. Otpočetka razbijaju sve glasove oporbe, a sad žele uništiti i Filozofski fakultet kao jedini bastion progresivne misli. Boras je rektor, ali pravi vladar sveučilišta je Ante Čović, i to je svima jasno. Uspjeli su slomiti Hrvatske studije i tamo postaviti svoje ljude, a sad žele isto napraviti s nama. Ali to im uspjeti neće - oštri su naši sugovornici. </p><p>Poručuju kako već dulje vremena razmišljaju o napuštanju, ali čekali su hoće li se situacija smiriti. Kako navode izvori, najveći problem je zgrada FFZG.a. Navodno, dio zgrade je u vlasništvu samog Sveučilišta pa je to kamen spoticaja. </p><p>- Ovo ide na gore. Pa pogledajte samo koliko smo cijenjeni u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Mi koji smo osnivali ovo Sveučilište moramo otići. Je li to normalno? Je li normalno da ovo Sveučilište dijeli počasne doktorate šakom i kapom raznim opskurantima? Je li normalno da ovo Sveučilište guši slobode govora? Je li normalno da ovo Sveučilište tuži svoje studente? Mi nemamo više što izgubiti - naglašavaju. </p><p>O svemu se oglasila, i sad već bivša dekanica FFZG-a, <strong>Vesna Vlahović-Štetić. </strong></p><p>- Upravo sam dobila rektorovu odluku o suspenziji s dužnosti dekanice. Odluka se temelji na presudi Županijskog suda u Zagrebu za mobing prof. Čovića i i čitavog niza dopisa koji mi je rektor slao. Vjerujem da smo moji prodekani i ja dobro i uspješno radili svoj posao, unatoč iznimno nepovoljnim okolnostima koje su nas pratile ove tri godine. Zahvaljujem svima na suradnji i želim vam sve najbolje ubuduće - kratko je poručila profesorica Vlahović. </p><p>Ovo je kulminacija u višegodišnjem sukobu smijenjenog vodstva Filozofskog i Damira Borasa, koji je i sam gradio karijeru i mrežu na tom fakultetu. Tamo je utemeljio Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, a prije prvog rektorskog mandata bio je direktno uključen u prosvjede protiv tadašnjeg rektora Alekse Bjeliša.</p><p>Iako ga je sam Filozofski (Uz Učiteljski i Fakultet političkih znanosti), kao svog predstavnika predložio za rektora zagrebačkog sveučilišta na izborima 2014., Boras je tu funkciju, između ostalog, iskoristio za osobni obračun sa strujama na tome fakultetu čiju podršku nije imao. Boras je pritom predstavnik struje koja je inzistirala na, primjerice, spajanju Filozofskog i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.</p><p>Uz to, <strong>Ante Čović,</strong> prorektor Sveučilišta u Zagrebu i povjerenik za znanost na Hrvatskim studijima, Vesnu Vlahović-Štetić tužio je da ga je kao dekanica uznemiravala na radnome mjestu na Filozofskom fakultetu i to zbog teksta objavljenog 2017. na portalu srednja.hr. Sud je potvrdio kao utemeljene Čovićeve optužbe da je dekanica novinaru Duji Kovačeviću dala netočne podatke o projektu studija integrativne bioetike koji je pokrenuo Čović.</p><p>Čović je tužio Filozofski i zbog slučaja s Etičkim povjerenstvom Filozofskog koje je prije nekoliko godina razmatralo nepravilnosti u Čovićevu izboru u redovnog profesora. Županijski sud utvrdio je više kršenja propisa na štetu Čovića.</p><p>Inače, za osnivanje Sveučilišta, odnosno odvajanje od Sveučilišta u Zagrebu, potrebno je:<a href="https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_24_575.html" target="_blank"> Suglasnost</a> za osnivanje izdat će se novom sveučilištu koje posjeduje:</p><p>1. pozitivnu preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje o opravdanosti osnivanja sveučilišta u skladu sa strateškim dokumentom mreže visokih učilišta;</p><p>2. ugovor s već postojećim sveučilištem o zajedničkom izvođenju studijskog programa koji ima dopusnicu;</p><p>3. osnivački akt;</p><p>4. elaborat o osnivanju koji sadrži studiju o opravdanosti osnivanja i izvođenja predloženih studijskih programa, a u izradi kojeg su sudjelovali i nastavnici iz sustava visokog obrazovanja izabrani u znanstveno-nastavna ili/i umjetničko-nastavna zvanja u znanstvenom ili umjetničkom polju u kojem će se izvoditi studijski program;</p><p>5. dokaze o osiguranju odgovarajućeg prostora i opreme;</p><p>6. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti propisanih posebnim pravilnikom kojeg donosi ministar znanosti, obrazovanja i športa;</p><p>7. dokaz o osiguranim potrebnim sredstvima za obavljanje djelatnosti.</p><p>O odluci rektora Borasa<strong> </strong>odlučivat će Senat sveučilišta idući tjedan, no s obzirom da redovito podržavaju sve njegove odluke, vjerojatno neće ni ovu dovoditi u pitanje. </p><p>Boras, čiji je dosadašnji mandat obilježilo niz afera, je pobjedom na izborima 2018. osigurao fotelju zagrebačkog Sveučilišta do 2022., a kakva će biti sudbina Filozofskog fakulteta, ostaje za vidjeti.</p><p>Rektor Boras je i dalje nedostupan za medije, a na FFZG-u će se u četvrtak sastati radna grupa Plenuma. </p><p> </p>