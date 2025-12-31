Obavijesti

Televizija N1: 'Turudić je odbio dati izjavu novinarima ako je dođe snimati i naša ekipa'

Zagreb: Ivan Turudić dao je izjavu za medije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Turudić se ipak obratio drugim medijima. Kratko se osvrnuo na podizanje optužnice protiv Barbare Antolić Vupore i još sedam osoba, kao i protiv Vojka Obersnela...

Kako tvrdi N1, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić danas im je odbio dati izjavu za televiziju, iako se obratio svim ostalim prisutnim predstavnicima medija. Reporterka N1 televizije Katarina Plantak, koja je bila na terenu, tvrdi da im je snimanje onemogućeno neposredno prije početka Turudićeve izjave.

KOMENTIRAO AKCIJU DORH-A Turudić: 'Obersnel ima pravo kad se pita zašto se toliko dugo čekalo. To se ne smije dozvoliti'
- Ivan Turudić došao je i stao davati izjavu. Kolegice su me pozvale jer smo trebali započeti, no kada smo snimatelj i ja krenuli prema tamo, rečeno nam je da N1 ne može snimati jer je izjava bila dogovorena ranije. Maknuli smo se, a potom su došli predstavnici druge medijske kuće i bez problema snimali izjavu - rekla je Plantak. Dodaje i da je ostalim prisutnim predstavnicima medija rečeno da se izjava neće davati nikome ako je na terenu prisutna N1 televizija.

Turudić se ipak obratio drugim medijima. Njegovu izjavu snimili su HRT, Nova TV i RTL. Turudić se kratko osvrnuo na podizanje optužnice protiv Barbare Antolić Vupore i još sedam osoba, kao i protiv Vojka Obersnela, te je, između ostalog, komentirao je li DORH zaprimio kaznenu prijavu protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića od strane odvjetnika Marka Perkovića Thompsona.

Turudić je kazao kako je u medijima čuo da je prijava biti podnesena od strane odvjetnika, ali da nije upoznat s informacijom da je prijava već podnesena, prenosi RTL. “Nisam vidio kaznenu prijavu, ne mogu govoriti o nečemu što nisam vidio”, rekao je, dodajući da će prijava biti “pažljivo razmotrena” jednom kada bude zaprimljena.

“Pažljivo ćemo razmotriti sadržaj kaznene prijave i onda ćemo donijeti meritornu odluku hoćemo li ići u postupak ili ćemo je odbaciti”, kazao je Turudić dodajući da trajanje izvida ovisi o tome što je stavljeno na teret.

