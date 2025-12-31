Turudić: 'Obersnel ima pravo kad se pita zašto se toliko dugo čekalo. To se ne smije dozvoliti'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostovao je u emisiji Studio 4 HRT-a, gdje je govorio o radu Državnog odvjetništva, aktualnim pravosudnim procesima u 2025. godini te kritikama upućenima na račun pojedinih optužnica. Tom je prilikom poručio da DORH ne podiže politički motivirane optužnice.

Na početku emisije osvrnuo se na reakcije bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, koji je zajedno s još tri osobe optužen zbog navodnih malverzacija povezanih s tvrtkom u vlasništvu bivšeg vaterpolskog reprezentativca Samira Baraća. Obersnel je javno postavio pitanje zašto je optužnica podignuta tek sada, s obzirom na to da se odnosi na događaje vezane uz nekretnine na Kozali koji su započeli 2008.

Turudić je pojasnio da kaznena djela nisu završena 2008., već da su trajala do 2016. Ocijenio je Obersnelovo pitanje legitimnim te naveo da je postupak trebalo pokrenuti ranije. Istaknuo je kako je na dužnosti glavnog državnog odvjetnika godinu i pol dana te izrazio nadu da u sustavu više nema predmeta koji neopravdano dugo traju. Dodao je da kašnjenje ne može biti razlog za nepokretanje postupka.

Osvrćući se na tvrdnje o političkoj pozadini optužnice, Turudić je izjavio da se iz samog sadržaja optužnice vidi da ona nema politički karakter. Naglasio je da se radi o kaznenom predmetu u kojem je provedena istraga te da je sud potvrdio postojanje osnovane sumnje.

Govoreći o imenovanju novog ravnatelja USKOK-a Svena Miškovića, Turudić je istaknuo da odluka nije donesena na temelju osobnog odnosa. Naveo je da je Miškovića prije dvije godine slabo poznavao te da su se susretali isključivo na sudskim hodnicima dok je bio sudac. Prema njegovim riječima, tijekom godine i pol dana na dužnosti Mišković se dokazao kao stručan pravnik. U sustavu je od 2013. godine te je radio na nizu složenih i medijski eksponiranih predmeta.

Turudić je rezultate USKOK-a u razdoblju u kojem je Mišković obnašao dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja ocijenio iznimno dobrima. Naveo je da je u 2025. godini zabilježen porast broja istraga i optužnica od 40 posto, da istrage traju kraće te da je USKOK kadrovski popunjen i funkcionalan. Zaključio je da je Mišković odgovarajuća osoba za tu funkciju.

Na pitanje zašto ravnatelj USKOK-a nije imenovan ranije, Turudić je odgovorio da je postojala zakonska zapreka, prema kojoj je ravnatelj USKOK-a morao imati isti radni staž kao i glavni državni odvjetnik, što je ocijenio neprirodnim rješenjem.