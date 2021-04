Predsjednik Vlade Andrej Plenković objavio je nakon Predsjedništva HDZ-a da je usvojen program za lokalne izbore, kao i strategija. Osim toga, komentirao je situaciju u Ministarstvu zdravstva i zahtjev Zorana Mamića da odsluži kaznu u Bosni i Hercegovini.

“Održali smo sjednicu Predsjedništva, uobičajenu uoči lokalnih izbora. Usvojen je program za lokalne izbore i strategija. Uputit ću pismo sugrađanima i članovima HDZ-a. Utvrdili smo kandidate i kandidatkinje za župane i gradonačelnike. Po prvi put u povijesti imamo tri kandidatkinje za županice u Požeško-slavonskoj, Karlovačkoj i Istarskoj županiji. HDZ ukupno gledajući ima nešto malo manje od 50% svih izabranih čelnika lokalne samouprave. Sve je prihvaćeno jednoglasno”, rekao je Andrej Plenković.

Komentirajući molbu Zorana Mamića da odsluži kaznu u Bosni i Hercegovini, Plenković je rekao: “Ministarstvo pravosuđa je dalo priopćenje. Ja se slažem s tim, nemam što dodati. Što se tiče odnosa s BiH, čim Ministarstvo pravosuđa zaprimi informaciju, reagirat će.”

Prokomentirao je odluku Uefina Izvršnog odbora da se igračima, koji će igrati u klubovima koji bi mogli nastupiti u zatvorenoj ligi, zabrani nastup na svjetskim i europskim prvenstvima.

“Razgovarao sam s čelnicima HNS-a, protiv toga smo i oni i mi. Takva ekskluzivna liga imala bi negativne reperkusije za one koji nisu o tome. To se smatra ozbiljnim problemom. Mi smo na tragu stava da tako nešto nije ni korisno ni dobro. Kad sam ranije pratio nogomet, bilo je ovakvih inicijativa pa nisu zaživjele. Sigurno smo za sustav koji će omogućiti da nogomet bude dostupan svima i najpopularniji sport, da i Hrvatska ostvaruje na natjecanjima zapažene rezultate. Ako se ta liga zatvori, postane europski nogometni NBA, to u cijelosti mijenja kompetitivni duh koji postoji danas”, rekao je Plenković, javlja N1.

Komentirajući Berošev prijedlog reformi, dodao je: “I Beroš i Marić su našli rješenje za veledrogerije, i sad se opet otvorila nova tema zdravstva koja traje već 30 godina. Apsolutno sam za reformu zdravstva, ali to nisu samo veća izdvajanja, nego treba vidjeti kako sve funkcionira, ustanove, javna nabava, kako spojiti bolnice… Pokazali smo koliko država može napraviti za zdravlje naših sugrađana, nismo došli na rub zbog covid pacijenata, nismo ostali bez zaštitne opreme, lijekova… Beroš se bavio sto posto tim temama. Što se tiče rashodne strane, treba vidjeti kako ti dugovi nastaju, to je ključ. Reforma zdravstva može uspjeti samo ako baš svi sudionici u tome participiraju sa željom da se pitanje riješi. Situacija s veledrogerijama je takva identična već godinama tko god bio na vlasti.”

Na pitanje kako je Pavle Kalinić naručio dodatne doze cjepiva, Plenković je ponovio što je Vlada učinila: “Mi smo proteklih tjedana bili angažirani da Hrvatska dobije više doza Pfizera. Do 30. lipnja osigurat ćemo sve zajedno 3,1 milijun doza cjepiva.”