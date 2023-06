Temelje su postavili uzgojem tikve: 'Cijela obitelj trudila se da posao s uljarom uspije'

Većina zaposlenih roditelja svakog se dana zbog posla na neko vrijeme mora odvojiti od svoje djece, no supružnici Dejan i Zrinka, kad god su mogli, vodili su sinove i kćer sa sobom na posao. Stvarajući tako, malo pomalo, ljubav prema radu u polju, njihov sin Mihael Antonio ostao je s njima raditi na preradi proizvoda od buče, a drugi sin Ivan Emanuel i kći Doria Marija, po uzoru na roditelje, otvorili su vlastite OPG-ove, no oni se bave mješovitom poljoprivrednom proizvodnjom.

'Odmalena sam vezan za poljoprivredu'

Dejan nam kaže da su sva njegova djeca svojevoljno odabrala nastaviti raditi u poljoprivredi. I koliko god to ovog oca čini ponosnim, u drugu ruku mu je žao jer nije želio da prolaze kroz muku i znoj kroz koje je on morao prolaziti radeći u polju.

- Da bi se mogao baviti poljoprivredom, moraš je voljeti jer joj se obavezuješ i u dobru i u zlu. Ne možeš utjecati na vremenske prilike, to jest neprilike, i koliko god se trudiš ulagati i davati sve od sebe, u jednoj sekundi sve može nestati. Ali to nikako ne smije biti razlog za odustajanje - ističe naš sugovornik.

Baš kao što su djeca bračnog para Hladnić još od malih nogu pomagala mami i tati na polju i u uljari, tako je i Dejan odmalena vezan za poljoprivredu.

- Rođen sam kao treće dijete u obitelji koja se od davnina bavi ratarstvom, tako da je i moj poslovni put, ali i životni, uvijek vodio prema tome. Odmalena sam bio vezan za tatin posao, zanimali su me poljoprivredni strojevi, cjelodnevni rad na polju i sve vezano za ratarstvo. Najviše me privuklo to što ja kao pojedinac svojim plodovima mogu nahraniti mnogo drugih obitelji te im u tome pružiti neko zadovoljstvo jer znaju da je sve što konzumiraju domaće - opisuje nam Dejan.

Sto posto iskoristiv proizvod

Iako su u početku uzgajali razne poljoprivredne kulture, tek kad su sredinom devedesetih dogovorili suradnju s kupcem iz Austrije, ojačali su uzgoj uljne tikve. Cijelu proizvodnju zaokružili su 1997. godine kad su kupili uljaru, koja se nalazi samo dvije ulice dalje od njihova obiteljskog doma u Koprivnici.

- Tikva nam nije bila nepoznanica jer se tata već susreo s njom. Dolazi iz kraja u kojima se, od kada on pamti, koristilo bučino ulje i naši stari su ga sami radili doma. Tako smo postali kooperanti. Uzgajali smo uljnu tikvu, kombajnom vadili koštice iz tikve pa koštice vozili s polja te ih prali doma u za to predviđenom peraču i sušili u sušari - objašnjava naš sugovornik.

Poznavanje poljoprivrednog rada s kulturom tikve, investicija u postrojenje za izradu ulja i podrška obitelji bili su, prema svemu sudeći, dobitni recept za plasiranje proizvoda Uljare Hladnić na tržište.

- Cijela obitelj trudila se da posao s uljarom uspije. I roditelji, i žena, i djeca. Vrlo sam zahvalan i što su u to vrijeme bili prisutni razni sajmovi po cijeloj Hrvatskoj, jer drukčijeg načina trgovanja nije bilo. I tako iz godine u godinu, sajam po sajam, litra ulja po litra ulja, koštica po koštica, eto nas danas na policama velikih lanaca za prodaju prehrambenih proizvoda - veselo ističe Dejan.

Male, a tako moćne

Tvrdi da je uspjehu njihovih proizvoda pomoglo i to što su tikve ekološki uzgojene. U takvom se uzgoju ne upotrebljavaju pesticidi, pa se zemlja ne truje, gnojiva koja se koriste nisu štetna za okoliš i proizvod je na kraju potpuno prirodan i zdravstveno prihvatljiv. Zanimljivo je i što nakon vađenja sjemenki iz tikve na polju ostaju ostaci buče koji zapravo na taj način prirodno hrane zemlju za sljedeću gnojidbu. Taj je proizvod, prema tome, kako objašnjava Dejan, sto posto iskoristiv.

I premda su malene, bučine su koštice vrlo hranjive i imaju mnoge prednosti za zdravlje, uključujući poboljšanu plodnost i zdravlje srca te bolju kontrolu šećera u krvi. Ove sjemenke povezuju se i s jačanjem zdravlja prostate i mjehura te zaštitom od određenih vrsta raka, tvrde stručnjaci. Naravno, to sve vrijedi ako ih jedete u umjerenim količinama, a savjete o tome kako ih uklopiti u prehranu ponudio nam je Dejan, naš stručnjak za bučine koštice.

- Osim što ih žena, djeca i ja obožavamo grickati dok gledamo televiziju, često ih znamo zamiješati u jogurte, guste juhe i kolače, a od njih također možete raditi smoothieje, salate i kruh. Uz Eko bučine koštice, od proizvoda imamo Eko bučino ulje, Eko hladno prešano suncokretovo ulje, Eko čaj cvijet kamilice, Bučino ulje i Crno ulje - ističe Dejan, koji je odlučio svoje Eko bučine koštice prijaviti na Zelenu medalju - projekt 24sata i Kaufland Hrvatska.

Zelena medalja, izbor za najboljeg ekoproizvođača - projekt 24sata u suradnji s tvrtkom Kaufland Hrvatska, pokrenut je upravo s ciljem promocije važnosti održive proizvodnje. Sljedećih tjedana na platformama 24sata nastavljamo objavljivati priče o finalistima Zelene medalje, a ime sretnog dobitnika doznat ćemo na svečanoj dodjeli nagrade 30. lipnja 2023. Dotad vas pozivamo da više o projektu doznate u specijalu Zelene medalje.

Partner Zelene medalje je Kaufland Hrvatska, a projekt podržavaju Hrvatska poljoprivredna komora, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima i Agronomska škola Zagreb.