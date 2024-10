Temperature drastično padaju, u Slavoniji se očekuju i minusi!

Temperature su ovih dana porasle i do 24 °C, a diljem Hrvatske je sunčano i toplo. Državni hidrometeorološki zavod za srijedu najavljuju pretežno sunčano i razmjerno toplo vrijeme u većini krajeva.

U unutrašnjosti će mjestimice biti niskih oblaka, a navečer će ponovno biti magle. Puhat će slab vjetar, uz obalu i umjerena bura, podno Velebita mjestimice jaka, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

I u četvrtak se očekuje sunčano vrijeme, a mjestimice niski oblaci ponovno će donijeti maglu u unutrašnjosti. Puhat će slab vjetar, a na Jadranu će ponegdje puhati umjerena bura, dok će udari bure podno Velebita biti jaki. Sjeverozapadnjak će puhati prema otvorenom moru.

Najniža jutarnja temperatura bit će od 4 do 9, na Jadranu od 12 do 17 °C, dok će najviša dnevna temperatura većinom biti 14 i 19, uz obalu i u unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 24 °C.

I pred kraj tjedna, za mnoge produženi vikend, na Jadranu će biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti ponegdje umjerena naoblaka, ponajprije sredinom dana i popodne i sunčana razdoblja. Za vikend će puhati umjeren, ponegdje i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. U nizinama će još u petak i subotu u prvom dijelu dana biti magle.

Temperatura zraka bit će postupno sve niža u cijeloj Hrvatskoj. Prema prognozama Neverina, u petak bi u Zagrebu trebalo biti 9 °C, a tjedan dana nakon temperatura bi mogla pasti i na 1 °C. U Osijeku i Crnom lugu temperature će pasti i ispod nule!

Na Jadranu, konkretno u Splitu, temperatura bi ovog petka mogla ići do 13 °C, a potom postepeno padati i do 8 °C. I na samom jugu Hrvatske se očekuju slične temperature, kao i u Istri.