Temperature idu do 24 stupnja, na Jadranu bura, bit će i magle!

U utorak će biti iznadprosječno toplo, prognozira meteorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda Dragoslav Dragojlović za HRT. U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će stabilno, pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom i niskim oblacima, osobito uz Dravu i Savu. Puhat će većinom slab vjetar.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 8 do 10 °C, a najviša dnevna između 18 i 20 °C. Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će u noći i ujutro mjestimice biti magle i niskih oblaka, zatim pretežno sunčano.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Moćni limun čisti jetru, pomaže u učenju i štiti od od gripe i prehlade. Osim toga, limun ubrzava razgradnju masti i snižava masnoću u krvi. | Video: what'supcams/screenshot

Ponegdje se magla može i dulje zadržati. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ujutro bit će mjestimice magle i niskih oblaka koji se uglavnom u gorju ponegdje mogu i dulje zadržati, a zatim većinom sunčano. Uz obalu će ujutro puhati umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura koja će brzo oslabjeti.

Jutarnja temperatura zraka bit će od 6 do 8 °C, uz obalu između 13 i 15 °C. Najviša dnevna od 15 do 17 °C, na moru između 21 i 23 °C.

Temperatura ide do 24 °C

U Dalmaciji će biti obilje sunčanog vremena, ali će u njezinoj unutrašnjosti ujutro biti magle i niskih oblaka. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni pri čemu će more biti malo do umjereno valovito.

Jutarnja temperatura zraka bit će od 9 do 11 °C, na obali i otocima između 15 i 17 °C, a danju ugodno toplo s temperaturom od 21 do 24 °C. Podjednako toplo bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će biti većinom sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar uglavnom slab, prema otvorenom moru umjeren zapadni i sjeverozapadni."

I idućih dana bit će stabilno

I idućih dana će u unutrašnjosti biti stabilno - pretežno sunčano, ali ujutro i dio prijepodneva magla i niski oblaci koji se ponegdje mogu i dulje zadržati. U četvrtak je najveća vjerojatnost za mjestimice slabu kišu ili rosulju. Vjetar većinom slab, a temperatura zraka bez veće promjene. Na Jadranu obilje sunčana vremena, osobito u Dalmaciji.

Na sjevernom dijelu ujutro mjestimice može biti magle i sumaglice. Uz obalu ujutro većinom slaba bura koja u četvrtak ponegdje može biti i jaka, a tijekom dana prema otvorenom moru zapadni i sjeverozapadni vjetar, prognozirao je za HRT meteorolog DHMZ-a Dragoslav Dragojlović.