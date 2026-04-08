Temperature se penju i do 23 °C, za vikend u gorju moguć snijeg!

Pretežno sunčano, ponegdje s prolazno umjerenom naoblakom očekuje Hrvatsku u srijedu, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) napominjući kako će se najviša dnevna temperatura kretati između 13 i 18, a na Jadranu 19 i 23 Celzijeva stupnja.

Vjetar će na kopnu biti slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku sjeverozapadni.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima, a poslijepodne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak.

U četvrtak će biti djelomice, a u osobito u Dalmaciji i pretežno sunčano. Poslijepodne, uz više oblaka na krajnjem istoku lokalno može biti slabe kiše.

Vjetar će na kopnu biti slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku na udare i jak sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ujutro ponegdje s olujnim udarima, a u drugom dijelu dana u Dalmaciji sjeverozapadnjak, na sjeveru jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura većinom od 0 do 5, uglavnom po kotlinama Gorske Hrvatske slab mraz, a na moru između 8 i 13 °C. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 20 °C.

U četvrtak i subotu djelomice, ponegdje i pretežno sunčano te uglavnom suho.

Foto: DHMZ

U petak će biti oblačnije uz povećanu vjerojatnost za mjestimičnu kišu, a u najvišem gorju može biti i susnježice i snijega. Vjetar u unutrašnjosti povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u četvrtak na istoku i jači sjeverozapadni.

Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a u petak prijepodne prolazno umjereno jugo. Temperatura zraka još niža, ujutro na kopnu raste vjerojatnost slabog mraza, osobito po kotlinama.