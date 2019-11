Temperature se spuštaju i do -10, snijeg moguć i na Jadranu

Tijekom ponedjeljka kiša će biti sve češća, gdjegod i obilnija, a u drugom dijelu dana u mnogim će krajevima padati i snijeg, a još hladnije će biti nakon manje oblačnih noći od utorka do četvrtka, kada se temperatura u gorju može spuštati i ispod -10 °C.

Vrlo će vjerojatno ovo biti najtopliji studeni i u Hvaru, možda i u Splitu, gdje će u subotu, nakon dulje vremena, cijeli dan puhati bura. Osjetna, iako slabija nego u primjerice Senju, gdje će imati česte olujne udare. No, već tijekom sve oblačnije nedjelje opet okreće na jugo, gdjegod i jako, s kojim će doći i kiša, mjestimice i obilnija, najprije na sjeverni Jadran, u ponedjeljak i južnije.

Za razliku od onoga prošlih dana, čak i tjedana, ovo će jugo biti kratkotrajno jer će već do kraja ponedjeljka na sjevernom Jadranu opet zapuhati bura, i to jaka i olujna, uz koju su čak ponegdje moguće i snježne pahulje, a od sunčanijega utorka će bure biti uzduž cijeloga Jadrana, prognozirao je za HRT Zoran Vakula.

I na kopnu će sljedeći dani biti 'izazovni' i 'zanimljivi', tvrdi Vakula. U nedjeljno će jutro biti česte magle i mraza, pa sunčanih sati, u drugom dijelu dana i sve mnogobrojnih oblaka, iz kojih ponegdje na zapadu već može biti i kiše. Tijekom ponedjeljka će kiša biti sve češća, gdjegod i obilnija, a u drugom dijelu dana u mnogim će krajevima padati i snijeg - u gorju sigurno, a vrlo vjerojatno i u barem nekim nizinama, makar pomiješan s kišom.

- Naravno, pritom će temperatura zraka biti osjetno niža nego prošlih dana, a još hladnije će biti nakon manje oblačnih noći od utorka do četvrtka, kada se temperatura u gorju može spuštati i ispod -10 °C. Stoga je krajnje vrijeme za zaštitu bilja od hladnoće, a tko nije - neka napokon premjesti lončanice u zatvorene prostore… I naravno, pripremite topliju odjeću i obuću, u kopnenom području čak pravu 'zimsku' jer će mnogima dobro doći kape, šalovi i rukavice, a ne zaboravite na 'minuse' pripremiti i limene ljubimce -upozorava Vakula.

I dok je danas na Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti umjerena naoblaka, sa slabim do umjerenim sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom, od sutra se uz djelomice sunčano vrijeme očekuje postupni porast naoblake sa zapada. U unutrašnjosti će biti mraz, ponegdje i magla, a krajem dana će na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru mjestimice padati kiša. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu će umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugo te jačati. Jutro u unutrašnjosti osjetno hladnije uz najnižu temperaturu od -4 do 0, na obali i otocima od 5 do 10 °C. Najviša dnevna uglavnom između 5 i 9 na kopnu, na Jadranu od 13 do 16 °C, izvijestili su iz DHMZ-a.

U ponedjeljak će doći do izražene promjene vremene, pišu iz DMHZ-a. Prevladavat će oblačno i padat će kiša koja će uz pad temperature poslijepodne u unutrašnjosti prelaziti u susnježicu i snijeg, prvo u sjevernim predjelima. Obilnije oborine bit će u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, ali i na sjevernom Jadranu gdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Jako će jugo navečer na sjevernom dijelu okrenuti na buru te još pojačati. U utorak prestanak oborine, poslijepodne i slabljenje vjetra. Srijeda će većinom biti sunčana uz osjetno hladnije jutro, osobito u gorju.

