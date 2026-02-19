Obavijesti

VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Temperature u padu, najavili su novi snijeg! Evo što stiže u naše krajeve: Oglasili su upozorenja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL, Zvonimir Barisin/PIXSELL, DHMZ, Canva

Na kopnu pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije na sjeveru unutrašnjosti i u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača, stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 20. veljače...

Kiša je obilježila četvrtak u većini Hrvatske, na obali je jako jugo izazvalo kaos, more se izlijevalo na više lokaciji, a oborine bi trebale obilježiti i petak...

- Na kopnu pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije na sjeveru unutrašnjosti i u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. Poneka pahulja nošena olujnom burom moguća je i podno Velebita. Na Jadranu promjenjivo s mjestimičnom kišom, u Dalmaciji moguće i pljuskovima praćenim grmljavinom, a na sjevernom dijelu poslijepodne postupno smanjenje naoblake. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, a na moru jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Na krajnjem jugu još i jugo. Osjetno hladnije, temperatura u unutrašnjosti većinom između 1 i 6, navečer u padu. Na Jadranu ujutro od 6 do 10, danju između 10 i 14 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 20. veljače.

Foto: DHMZ

Za riječku regiju je petak na snazi narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog vjetra.

- Mjestimice olujni, poslijepodne i orkanski udari bure. Najjači udari vjetra 75-130 km/h. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom - upozoravaju iz DHMZ-a...

Foto: DHMZ

Žuti meteoalarm za petak je oglašen za splitsku i osječku regiju zbog vjetra. Zagrebačka regija je pod žutim upozorenjem zbog vjetra i snijega/poledice, dubrovačka regija je pod žutim upozorenjem zbog vjetra i grmljavinskih nevremena.

I za cijelu obalnu Hrvatsku na snazi su meteoalarmi. Za Velebitski kanal oglašen je narančasti meteoalarm zbog vjetra, ostatak obalne Hrvatske je pod žutim upozorenjem iz istog razloga u petak...

A evo kakvo vrijeme su najavili za iduće dane...

- U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, u nedjelju lokalno moguće s malo kiše. Na Jadranu većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u subotu na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu u subotu ujutro lokalno jaka bura s olujnim udarima u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, osobito prema otvorenom moru, a u nedjelju duž obale i sjeverni vjetar. U ponedjeljak slabo do umjereno jugo. Temperatura zraka na kopnu u porastu, u subotu još hladno. Na Jadranu temperatura bez veće promjene - stoji u prognozi DHMZ-a...

Foto: DHMZ

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata

