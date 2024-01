Temperaturni šok! Prvo smo se smrzavali na -10, sad će biti +15!

U većini krajeva u srijedu će biti djelomice sunčano, u Dalmaciji prijepodne i vedro. U središnjim i istočnim predjelima bit će promjenljivo oblačno, mjestimice uz malo kiše, uglavnom u Međimurju, Podravini i Baranji.

Foto: Screenshot/DHMZ

Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju prolazno jak, a u Dalmaciji će umjerena do jaka bura postupno slabjeti i popodne okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura na kopnu kretat će se od 8 do 12, na Jadranu od 11 do 15 °C, glasi prognoza vremena DHMZ-a.

Za Srednju i Južnu Dalmaciju je zbog jakog vjetra upaljen žuti meteoalarm, dok je ostatak zemlje bez upozorenja.

Foto: Screenshot/DHMZ

U nastavku slijedi detaljnija, HRT-ova prognoza vremena za srijedu i nadolazeće dane.

U srijedu će na istoku Hrvatske biti umjereno i pretežno oblačno. Više oblaka bit će poslijepodne i navečer kada mjestimice može pasti i malo kiše. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između -3 do -1 °C, a najviša dnevna od 8 do 10 °C.

Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti promjenjivo oblačno i uglavnom suho. U noći i ujutro mjestimice magla. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar.

Na sjevernom Jadranu te u Lici i Gorskom kotaru bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Više oblaka bit će poslijepodne i navečer. Puhat će umjeren, u gorju mjestimice i jak južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se od -5 do -3 °C, uz obalu od 3 do 5 °C. Najviša dnevna od 7 do 10 °C, na moru između 11 i 14 °C.

U Dalmaciji će također biti djelomice sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s povećanom naoblakom. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura koja će već prijepodne okrenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -3 do -1 °C, na obali i otocima između 5 i 8 °C. Najviša dnevna uglavnom između 11 i 15 °C.

Na jugu Hrvatske podjednaka temperatura, uz prevladavajuće sunčano vrijeme, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro će puhati umjerena bura i sjeverni vjetar, koji će prijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak.

Narednih dana nepromjenjivo

- U četvrtak i petak u unutrašnjosti djelomice sunčano, uz mogućnost za ponegdje malo kiše, a u subotu pretežno sunčano. Ujutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni.

- Na Jadranu pretežno sunčano i danju razmjerno toplo. No, u četvrtak na sjevernom dijelu mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a u petak će na sjevernom dijelu zapuhati bura koja će jačati i u subotu se proširiti na cijelu obalu- prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.