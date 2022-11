Tenzije u Škabrnji! Došla Anja Šimpraga, a branitelji okrenuli leđa: Ona i SDSS su nepoželjni!

Potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga iz SDSS-a došla je u Škabrnju povodom obilježavanja obljetnice pada grada. Naime, ovo je prvi put da je netko iz te stranke došao na tu obljetnicu.

Kako navode njen dolazak nije bio predviđen u protokolu. Nekolicina Škabrnjana s tim nije bila oduševljena pa su dok je premijer Andrej Plenković u pratnji Anje Šimprage postavljao vijenac, okrenuli leđa.

- Mi smo okrenuli svoja leđa zbog Anje Šimprage! Ona je nepoželjna, ne samo ona nego i čitav SDSS. To će biti vječno! To je jedna zločinačka stranka i mi je ovdje nikada nismo prihvatili i nećemo nikada. Molili smo Vladu da ne dolaze sa ni jednim članom SDSS-a. Nažalost obećali su nam, ali to nisu ispunili. Do danas nismo ništa znali. Nadali smo se da ona neće doći. Lagali su nas, žalosno i sramota - rekao je predsjednik vijeća Općine Škabrnja, Ivan Dražina.

- Ja sam došla ovdje večeras iskreno i čista srca, odati počast stradalima u Škabrnji. Nadam se da ću 18.11.2023. imati priliku biti zajedno sa svima, otići na misu i još jednom pokloniti se. Svatko ima pravo na svoj stav, na svoje razmišljanje. Ja sam ovdje došla u miru, na nama je svima da pomičemo granice, da gradimo bolju budućnost i nadam se da ćemo u tome svi i uspjeti - rekla je Šimpraga.

- Iskreno, nije jednostavno! Međutim kada dolazite čista srca i vjerujete u ono što radite, ono što govorite i ono što vjerujete onda znate da ste na pravom putu. Nadam se da će jednog dana doći da se izmirimo i da nastavimo dalje. da živimo život,a ne suživot - rekla je na pitanje novinarke kako se osjeća u Škabrnji.

