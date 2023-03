Teolog Milas: 'Hranić ima svoju krivicu i odgovornost. Misli da je učinio dobru stvar, ali nije'

Prema najnovijim odrednicama iz Vatikana, kad je riječ o pedofiliji, svatko tko je znao, zataškavao ili sudjelovao u skrivanju zločina treba odgovarati, napominje teolog Dalibor Milas komentirajući postupanje đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića koji je pravdao sad pokojnog župnika iz Sotina.

Podsjetimo, nadbiskup Hranić, prema pisanju tjednika Novosti, znao je za svećenika pedofila iz vukovarskog naselja, ali 14 mjeseci nije poduzeo ništa. Sam Hranić priznao je kako je u listopadu 2016. godine od majke dobio saznanja o navodnom zlostavljanju maloljetnice sa psihičkim poteškoćama, a za dvadesetak dana pozvao je, priznaje, župnika Zlatka Rajčevca na ispitivanje.

- U razgovoru mi je dao puno više i puno detaljnijih informacija od majke navodne žrtve. Prema majci, kćerina psihička bolest je bila posljedica župnikova ponašanja, a prema župniku majka je molila njegovu pomoć i da razgovara s kćeri kod koje je već bila prisutna bolest - rekao je Hranić napominjući kako je dobio dojam da mu župnik otvoreno o svemu govori i ništa ne skriva.

Nadbiskup Hranić sve je prijavio DORH-u tek 17. prosinca 2017. Dok je trajala istraga, pokojnom Zlatku Rajčevcu produljio je svećenički mandat. Protiv župnika iz Sotina podignuta je optužnica za zlostavljanje pet maloljetnica, ali suđenje nije održano jer je preminuo 2021.

'Zaboravlja se žrtva'

- Nadbiskup ima sigurno svoju odgovornost i svoju krivicu - rekao je teolog Milas.

Prema priznanju nadbiskupa Hranića, župnika nije umirovio jer to nije smatrao nužnim zato što "on tad više nije bio sposoban za takve stvari", ali i jer starom svećeniku nije želio srušiti svijet.

- Upravo je to problem, jer on nije htio srušiti svijet nekom starom svećeniku, ali nije problem srušiti svijet curici ili djetetu. Možda je on napravio sve u skladu s pravnim normalama, vjerojatno jest, ali postoji ta nijansa, da uvijek moramo krenuti iz pozicije slabijih, odnosno žrtve koje zaboravljamo. I to je ono što nedostaje Crkvi kod nas u svakom kontekstu - poručio je Milas.

Priznaje da je, kad je pročitao izjavu nadbiskupa, prvo pomislio da je medijski ona pogrešno prenesena, ali kasnije je uvidio da je nadbiskup to stvarno i rekao.

- On je uvjeren da je napravio dobru stvar, a nije. I to je taj problem - napominje Milas.

Zanimalo nas je hoće li se slučajem zataškavanja pozabaviti policija, ali i što o svemu imaju za reći u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

'Nisu mi vjerovali'

Jedna od žrtava (31) za emisiju "Provjereno" Nove TV ispričala je kako ju je kao dijete godinama seksualno zlostavljao svećenik iz Sotina.

- Počela sam ministrirati sa sedam godina, a što se tiče dodirivanja, to je počelo već negdje s osam, devet. Kad sam ušla u pubertet i kako sam tjelesno sazrijevala, to je dodirivanje postalo puno intenzivnije - rekla je žena.

Posvjedočila je kako joj je župnik jednom prilikom pokazao pištolj i rekao da ga nosi za samoobranu, jer ga "ljudi negativno doživljavaju".

Kad je imala 12 godina, pokušala je članovima obitelji reći što se događa, no roditelji joj nisu povjerovali. U strahu se povukla u sebe, a s vremenom je oboljela od teške anoreksije i depresije. Ispričala je i kako je godinama poslije svoj slučaj otkrila i pred obiteljskim prijateljem, koji je i sam bio meta seksualnog napastovanja.

Krivnju preuzela na sebe

- Bila sam u depresiji, anksiozna. S 23 je uzelo maha. Bila sam svega svjesna, ali nisam se znala nositi konstruktivno. Preuzela sam svu krivnju na sebe, pokušala sam suicid. Rekla sam mami da ne radi ništa, ali je ona imala potrebu to prijaviti - priznaje zlostavljana žena, kojoj su trebale godine da pronađe mir.

