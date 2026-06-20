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Teolog o Papi i AI-u: 'Magnifica humanitas treba isčitavati kao test crkvene ozbiljnosti'

Piše Dalibor Milas,
Čitanje članka: 3 min
Teolog o Papi i AI-u: 'Magnifica humanitas treba isčitavati kao test crkvene ozbiljnosti'

Najveća opasnost nije u tome da će strojevi postati ljudi nego u tome da će ljudi, gotovo neprimjetno, pristati postati nalik na strojeve. Crkva bi morala i trebala ostati mjesto otpora i razlučivanja

Povijest Crkve puna je dokumenata koji su najprije svečano predstavljeni, zatim uredno citirani, a potom su završili u tihoj biblioteci crkvenog zaborava, ondje gdje katolička ozbiljnost počiva mirnije nego što bi smjela. Sudeći prema prvim reakcijama javnosti, “Magnifica humanitas”, prva enciklika pape Lava XIV., ne bi trebala tako završiti. Ona o umjetnoj inteligenciji govori kao o jednoj od onih prekretnica u kojima čovjek, uvjeren da promatra vlastite izume, zapravo počinje gledati samoga sebe. Pred njim se tad ne mijenja samo ono što može učiniti. Mijenja se ono što misli da jest.

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