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NESREĆA

Teretni vlak iskočio iz tračnica u Rijeci: 'Čuli smo nešto kao udarac, brzo sam izišao...'

Piše Iva Tomas,
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Teretni vlak iskočio iz tračnica u Rijeci: 'Čuli smo nešto kao udarac, brzo sam izišao...'
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Foto: Čitatelj 24sata
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U prekidu je željeznički promet između Rijeke i Škrljeva, a putnike će prevoziti autobusi na relaciji Rijeka - Škrljevo i obratno

Na željezničkoj stanici Sušak-Pećine u Rijeci teretni vlak je iskočio iz tračnica u srijedu u poslijepodnevnim satima. U događaju nitko nije ozlijeđen, a na mjesto je stigla policija, potvrdili su nam iz Policijske uprave primorsko-goranske. 

Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam priča čitatelj koji živi u blizini željezničke stanice, čuo se glasan udarac.

- Živim u blizini pa sam brzo otišao brzo vidjeti što se događa. Čuli smo nešto kao udarac. Nisam vidio da je itko ozlijeđen, vidimo da je i policija na mjestu - kaže čitatelj. 

U prekidu je željeznički promet između Rijeke i Škrljeva, a putnike će prevoziti autobusi na relaciji Rijeka - Škrljevo i obratno.

- Danas, 2. rujna 2026. u 17.20 sati, u kolodvoru Sušak-Pećine tri vagona teretnog vlaka iskliznula su iz tračnica (6., 7. i 8. vagon). Ozlijeđenih osoba nema. Pruga je zatvorena za promet između Rijeke i Škrljeva, a putnike prevoze zamjenski autobusi. U tijeku je očevid - priopćili su iz HŽ-a.

 

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