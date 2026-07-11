Teretni vlak kod Knina naletio na 50-godišnjeg muškarca, poginuo je na mjestu

U naletu teretnog vlaka u mjestu Uzdolje kod Knina u petak je smrtno stradao 50-godišnji muškarac, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska nakon dovršenog očevida.

Nesreća se dogodila 10. srpnja oko 8.25 sati, kada se muškarac nalazio na željezničkoj pruzi u trenutku prolaska teretnog vlaka koji je prometovao na relaciji Ogulin - Solin. Od siline udara zadobio je ozljede opasne po život te je preminuo na mjestu.

Odmah nakon dojave na mjesto nesreće upućene su sve žurne službe. Zbog očevida željeznički promet na toj je dionici bio u potpunosti obustavljen. Policija će o svim utvrđenim okolnostima nesreće podnijeti izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.