Obavijesti

News

Komentari 1
UZROK POŽARA

Termička reakcija izazvala požar na odlagalištu otpada na Rabu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Termička reakcija izazvala požar na odlagalištu otpada na Rabu
Foto: Vatrogasna potrojba Lopar
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Požar metalnog otpada izbio je u subotu, 10. listopada oko 23.30 sati, u Centru za gospodarenje otpadom kojim upravlja komunalno poduzeće Dundovo iz Raba

Uzrok požara u noći sa subote na nedjelju na odlagalištu otpada na području Lopara na Rabu je termička reakcija nastala unutar dijela odloženog glomaznog otpada, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska u ponedjeljak.

Uzrok požara utvrđen je očevidom na požarištu kojeg su proveli policijski službenici i protupožarni inspektor.

SORTIRNICA OTPADA U LOPARU FOTO Usred noći buknuo požar na Rabu! Gorjele tone otpada
FOTO Usred noći buknuo požar na Rabu! Gorjele tone otpada

Požar metalnog otpada izbio je u subotu, 10. listopada oko 23.30 sati, u Centru za gospodarenje otpadom kojim upravlja komunalno poduzeće Dundovo iz Raba, a ugasili su ga pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar.

U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a nema ni materijalne štete, kažu u policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
BANKE POOŠTRILE UVJETE Kako do stambenog kredita? S 1540 € plaće teško! Donosimo detalje
CIJENE I DALJE RASTU

BANKE POOŠTRILE UVJETE Kako do stambenog kredita? S 1540 € plaće teško! Donosimo detalje

Ono što se u javnosti često pita jest - ako imam prosječnu plaću koliko godina moram raditi da bih kupio prosječni stan u Hrvatskoj...
I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'
SVEĆENIKU SU I PRIJETILI

I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'

Ona nikad nije otišla. Želim dati do znanja da nije nemar. Ptica je osjetila da je ugrožena i zato je odletjela, pojasnio je jastrebov vlasnik i svećenik Željko Lovrić
Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada
OTPAD JE ONDJE JOŠ OD RATA

Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada

Na lokaciji odlagališta, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, nije provedeno ispitivanje tla i podzemnih voda, kaže nam načelnik Općine Rakovica Mihovil Bićanić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026