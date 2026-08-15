Teror Ekobande: Treba nam novi zakon da trovači Like mogu odležati 15 godina iza rešetaka!
Mi smo za ovo saznali zato što su ljudi reagirali. A koliko je takvih ekoloških bombi već posijano po Hrvatskoj, mi to ne znamo. Sustav treba složiti tako da se sve može pratiti - kaže Škare Ožbolt za novi Express
Tisuće tona opasnog otpada i “vječnih kemikalija” u ličkom kršu nisu incident. To je posao, i to planiran, isplativ i, sudeći po deset godina bez ijedne objavljene pravomoćne presude za zagađivanje tla opasnim otpadom, gotovo bez rizika. Vodonosnik nema tržišnu vrijednost, a nepovratno uništeno stanište ne postoji ni u jednoj bilanci. Ono što se može izračunati jest zarada onoga tko je otpad zakopao, oštra je odvjetnica i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt.