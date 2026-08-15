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Foto: Neva ZganecPIXSELL
TROVANJE LIKE PLUS+

Teror Ekobande: Treba nam novi zakon da trovači Like mogu odležati 15 godina iza rešetaka!

Piše Helena Tkalčević,

Mi smo za ovo saznali zato što su ljudi reagirali. A koliko je takvih ekoloških bombi već posijano po Hrvatskoj, mi to ne znamo. Sustav treba složiti tako da se sve može pratiti - kaže Škare Ožbolt za novi Express

Tisuće tona opasnog otpada i “vječnih kemikalija” u ličkom kršu nisu incident. To je posao, i to planiran, isplativ i, sudeći po deset godina bez ijedne objavljene pravomoćne presude za zagađivanje tla opasnim otpadom, gotovo bez rizika. Vodonosnik nema tržišnu vrijednost, a nepovratno uništeno stanište ne postoji ni u jednoj bilanci. Ono što se može izračunati jest zarada onoga tko je otpad zakopao, oštra je odvjetnica i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt.

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Komentari 17
Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'
TKO JE ZNAO?

Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'

Još 2023. navodno je poslan mail na Ličko-senjsku Županiju, Grad i komunalne djelatnike o otpadu u silosu. Uključeni tvrde da ga nikad nisu primili. Karlo Starčević upire prstom u Andriju Mikulića i vrh države
Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI

Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava

Dok sanacija stoji. Dok se Gospić guši. Dok se Lika truje. A Hrvatska dugoročno zagađuje. Ekološka bomba otkucava dok se političke stranke nadmeću koja će pokupiti najviše bodova
Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €
KOMENTAR: BORIS RAŠETA

Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €

Ni 2024, nakon prvih upozorenja za Gospić, Inspektorat nije učinio ništa

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