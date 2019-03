Terorist ubojica pojavio se na sudu: U subotu počinje suđenje

Australac Brenton Tarrant (28), s prebivalištem u Dunedinu, jedanm od troje uhićenih zbog masakra u džamijama na Novom Zelandu, u subotu će početi suđenje za ubojstvo.

Nakon kratkog pojavljivanja u Okružnom sudu u Christchurchu određen pritvor do 5. travnja, javlja BBC. U pritvoru je još dvoje ljudi. Prema pisanju BBC-a, Tarrant je imao dozvolu za držanje oružja i pet komada oružja.

Australian born man Brenton Tarrant appears in court on one charge of murder for which court documents say carries a maximum penalty of life in prison. #ChristchurchMosqueShooting https://t.co/yygXMAyapu pic.twitter.com/pW0syHV99g