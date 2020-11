Terra Magica: U Istri znaju za svaki virus, a gotovo i da nema lokalne transmisije virusa

U razgovoru s 24sata Dino Kozlevac pozdravlja i brze antigenske testove koje je moguće obaviti u Puli, a koji su u samo dva dana otkrili više od pedeset pozitivnih slučajeva

<p>Istra, ili kako je mnogi 'Istrijani' zovu Terra Magica uspješnost u borbi protiv koronavirusa može zahvaliti ponajprije stručnjacima: zdravstvenim djelatnicima, epidemiolozima, dugogodišnjoj uspješnosti sustava civilne zaštite, ali i brojnim građanima koji se već mjesecima drže svih mjera koje propisuje Stožer kako bi se virus držao pod kontrolom.</p><p>U rujnu je tako Istra bila i u "zelenoj zoni" prema EU kriterijima, a unatoč tome što sada ima između 60 do 80 oboljelih na dnevnoj razini, <strong>Dino Kozlevac</strong>, koji na čelu istarskog stožera neumorno radi od pojave virusa, kaže da se i dalje uspješno "fajtaju" s tom smrtonosnom "kugom".</p><p>Istra već punih šest mjeseci ima mogućnost da oni koji nemaju načina kako da u svom domu budu u samoizolaciji zbog ostalih ukućana, mogu svih deset dana besplatno boraviti u, za to organiziranoj županijskoj ustanovi.</p><p>- Pozivamo ljude koji ne mogu biti u samoizolaciji da dođu u županijsku karantenu gdje će boraviti besplatno deset dana i uz to imati tri besplatna obroka. To je nama daleko manji trošak nego da imamo 5-6 zaraženih iz jedne obitelji. Trenutno imamo ljude u našoj samoizolaciji koji nisu imali način kako ostati izolirani kod kuće. Za sad smo jedini u državi koji imaju takvu mogućnost. Drago mi je biti dio vrhunskog tima s kojim se odlično slažem, iako posljednje vrijeme nerijetko radimo i po 14 sati na dan. Navikli smo tako funkcionirati. To su ljudi koji doslovce padaju s nogu od posla, ali i dalje daju zadnji atom snage kako bi sustav funkcionirao. Na čelu institucija su kompetentne osobe sa dugogodišnjim iskustvom. Naš Zavod za javno zdravstvo odlično funkcionira kako bi rekli "i u miru i u ratu". To je ekipa epidemiologa koji savršeno obavlja svoj posao i jedan od razloga za dobre rezultate - objasnio je Kozlevac.</p><p>Uz ZZJZIŽ na čelu sa <strong>Aleksandrom Stojanovićem</strong>, Kozlevac je presretan što je okružen stručnjacima koji daju sve kako bi se virus u što kraćem roku locirao, usporio te suzbio.Tako je spomenuo pulsku bolnicu na čelu s ravnateljicom dr.<strong>Irenom Hrstić</strong>, Domove zdravlja na čelu s dr.<strong>Ante Ivančićem</strong>, Zavod za hitnu medicinu IŽ kojom rukovodi dr. <strong>Gordana Antić</strong>, CK IŽ kojeg vodi <strong>Sandra Stipanov,</strong> a tu je i sustav civilne zaštite na čelu s <strong>Denisom Stipanovom</strong> te policija na čelu s <strong>Božom Kirin</strong>.</p><p>- Epidemiolozi u Istri su se ekipirali tako dobro da je i dan danas svaki virus u roku 24 sata zaokružen i pod kontrolom kretanja. Znamo za svaki virus od kud je došao i gdje se kreće. Sretan sam što imamo bezrezervnu podršku županije, gradova i općina i svi smo kao jedan, bez iznimke. Tu je i odgovornost velike većine pravnih osoba ali i građana u Istri. To se najviše vidjelo u protekloj turističkoj sezoni gdje su svi poštivali mjere. Sad je na žalost došlo malo do popuštanja pa pokušavamo djelovati na ljude. Nama se virus kreće među obiteljima i malim firmama jer su se ljudi tu malo opustili - priznaje Kozlevac koji je i dalje "tvrdi Istrijan" koji odgovorno kaže da Istra neće ispustiti kontrolu nad kretanjem virusa jer je sustav kojim rukovodi pripremljen i za puno goru situaciju.</p><p>Pozdravlja i brze antigenske testove koje je moguće obaviti u Puli, a koji su u samo dva dana otkrili više od pedeset pozitivnih slučajeva. Testiranje se provodi u ambulantama koje vodi dr. <strong>Dominik Gjoni</strong>. Rezultate testa dobiju za manje od pola sata.</p><p>- Već u prvim danima ovakav tip testiranja u Puli ispunio je svoju svrhu. Brzo i efikasno je "ulovljen" veliki broj zaraženih građana i njihovih bliskih kontakata te je time spriječeno daljnje širenje virusa. Pravovremena dijagnoza i izolacija podrazumijeva što ranije testiranje, po mogućnosti unutar 3 dana od pojave prvih simptoma. Upravo se to postiglo ovakvim testovima što i jest njihova glavna svrha. Zakašnjelo upućivanje na testiranje i dobivanje pozitivnih nalaza omogućava nekontrolirano širenje epidemije. Sve funkcionira na način da se tridesetak minuta nakon uzimanja uzoraka pacijente telefonskim pozivom obavijesti o rezultatima testa i oni također dobivaju daljnje upute i preporuke. Nije da samo kažemo :"pozitivan si ili negativan"! Službeni nalaz s pismenim preporukama dobivaju putem maila do kraja dana - objasnio je dr.Gjoni.</p><p>Dok smo ovo pisali, već je desetak ljudi u njegovoj ambulanti dobilo u petak pozitivan nalaz, a javili su se nakon prvih uočenih simptoma. Time je odmah i zaustavljeno širenje virusa.</p>