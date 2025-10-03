Kombi se zabio u traktor koji kosi travu. Sve hitne službe su na terenu. Stvara se velika kolona, javili su očevici u jednoj Facebook grupi
OPREZNO U PROMETU
U Zaboku se sudarili traktor i kombi, dva vozača su ozlijeđena
Čitanje članka: < 1 min
Dva vozača, kombija i traktora, završila su u petak u bolnici u Zaboku nakon teške prometne nesreće na brzoj cesti u Andraševcu.
- Kombi se zabio u traktor koji kosi travu. Sve hitne službe su na terenu. Stvara se velika kolona - javili su očevici na Facebook stranici Policija zaustavlja - Krapinsko-zagorska županija.
Kako su potvrdili iz policije, dojavu o nezgodi dobili su oko 11 sati. Vozila su blokirala jedan prometni trak.
- Promet se trenutno odvija jednim trakom, a svime upravljaju policajci - rekli su kratko iz PU krapinsko-zagorske i dodali kako je očevid u tijeku.
