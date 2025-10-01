Nakon pretjecanja krenula je skretati udesno, a tada je došlo do udara auta u vozačicu bicikla
STRAVA U JARMINAMA
Teška nesreća kraj Vinkovaca! Pretjecala biciklisticu (56) ispred raskrižja pa je udarila
Vozačica (56) električnog bicikla teško je ozlijeđena u prometnoj nesreći u utorak oko 12 sati u naselju Jarmina kraj Vinkovaca. Do nesreće je došlo kada je vozačica (26) auta vinkovačkih registracija pretjecala 56-godišnjakinju na električnom biciklu ispred raskrižja, piše vukovarsko-srijemska policija.
Nakon pretjecanja krenula je skretati udesno, a tada je došlo do udara auta u vozačicu bicikla. Pri padu je zadobila teške ozljede.
Protiv 26-godišnjakinje će podnijeti kaznenu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće.
