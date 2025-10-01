Užas u Varaždinu! Vozač (80) teretnjakom udario dvoje vozača. Preminuo je u bolnici

Smrtno je stradao vozač teretnjaka (80) u prometnoj nesreći u Varaždinu u utorak oko 18:30 sati. Vozio je u smjeru Gojanca, a kada je došao do benzinske, iz nepoznatog je razloga prešao u srednju traku, namijenjenu za skretanje ulijevo i suprotan smjer.

Tada je udario u automobil žene (47), koja je bila zaustavljena u srednjoj traci. Odbacio ju je prema naprijed, gdje se zabila u metalnu rasvjetu.

Teretnjak 80-godišnjaka zarotirao se po cesti te udario i u automobil mladića (23), a oba vozila zaustavila su se na cesti.

Svo troje vozača je ozlijeđeno i prevezli su ih u varaždinsku bolnicu, gdje je 80-godišnjak preminuo. Uzrok smrti utvrdit će nakon obdukcije.