Državna cesta broj 2 zatvorena je za sav promet od 9.40 sati. Promet je preusmjeren obilaznim pravcima
UŽAS U LOZANU
Užasna nesreća kraj Virovitice: Jedan mrtav, dvoje ozlijeđenih
Čitanje članka: < 1 min
Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći u mjestu Lozan pokraj Virovitice u utorak, potvrdila je Policijska uprava virovitičko-podravska, koja je dojavu o nesreći zaprimila oko 9 sati.
U nesreći su dvije osobe ozlijeđene, a prevezli su ih u Opću bolnicu Virovitica. Državna cesta broj 2 zatvorena je za sav promet od 9.40 sati. Promet je preusmjeren obilaznim pravcima.
Očevid je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku