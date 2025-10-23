Obavijesti

UŽAS U LOZANU

Užasna nesreća kraj Virovitice: Jedan mrtav, dvoje ozlijeđenih

Piše Iva Tomas,
Užasna nesreća kraj Virovitice: Jedan mrtav, dvoje ozlijeđenih
Foto: ICV.hr

Državna cesta broj 2 zatvorena je za sav promet od 9.40 sati. Promet je preusmjeren obilaznim pravcima

Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći u mjestu Lozan pokraj Virovitice u utorak, potvrdila je Policijska uprava virovitičko-podravska, koja je dojavu o nesreći zaprimila oko 9 sati.

U nesreći su dvije osobe ozlijeđene, a prevezli su ih u Opću bolnicu Virovitica. Državna cesta broj 2 zatvorena je za sav promet od 9.40 sati. Promet je preusmjeren obilaznim pravcima.

Očevid je u tijeku.

