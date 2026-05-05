Teška nesreća na A1: Prekinut je sav promet prema Karlovcu

Policija je u utorak uvečer zaustavila promet autocestom A1 između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac na kolniku u smjeru Dubrovnika. Kako doznajemo, ondje je dojavljena prometna nesreća te su zbog očevida, ali i krhotina i čišćenja morali zaustaviti prolaz tom dionicom.

- Obilazak je državnom cestom DC1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac - javljaju iz Hrvatskog autokluba.