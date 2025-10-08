Prema prvim podacima, vozač motocikla umro je na mjestu prometne nesreće, koja se dogodila na državnoj cesti 102
OČEVID U TIJEKU
Teška nesreća na Krku: Sudar motora i busa, motorist poginuo
Čitanje članka: < 1 min
U prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu u 14,20 sati na otoku Krku, kod odlagališta otpada Treskavac, sudjelovali su motocikl i autobus, a poginuo je vozač motocikla, doznaje se iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske.
Prema prvim podacima, vozač motocikla umro je na mjestu prometne nesreće, koja se dogodila na državnoj cesti 102.
Na mjestu nesreće slijedi očevid, naveli su iz policije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku