OČEVID U TIJEKU

Teška nesreća na Krku: Sudar motora i busa, motorist poginuo

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća na Krku: Sudar motora i busa, motorist poginuo
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prema prvim podacima, vozač motocikla umro je na mjestu prometne nesreće, koja se dogodila na državnoj cesti 102

U prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu u 14,20 sati na otoku Krku, kod odlagališta otpada Treskavac, sudjelovali su motocikl i autobus,  a poginuo je vozač motocikla, doznaje se iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske.

Prema prvim podacima, vozač motocikla umro je na mjestu prometne nesreće, koja se dogodila na državnoj cesti 102.

Na mjestu nesreće slijedi očevid, naveli su iz policije.

