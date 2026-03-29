Pijani vozač izazvao nesreću u Lekeniku: Četvero ozlijeđenih, žena stradala u dvorištu kuće

Teška prometna nesreća dogodila se u subotu poslijepodne u Lekeniku, kada je mladi vozač pod utjecajem alkohola izgubio kontrolu nad automobilom i zabio se u dvorište obiteljske kuće. Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 17.30 sati u Zagrebačkoj ulici. Za volanom auta sisačkih registracija bio je 23-godišnjak koji je vozio s 1,41 promila alkohola u krvi. Dolaskom do zavoja nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, zbog čega je sletio s kolnika. Automobil je potom udario u dvorišnu ogradu i stup javne rasvjete, a dijelovi vozila razletjeli su se na sve strane.

U tom trenutku u dvorištu se nalazila 68-godišnja žena koju je pogodio otpali aluminijski naplatak s auta.

U nesreći su ozlijeđeni vozač te suputnici, 18-godišnjakinja i 22-godišnjak, kao i 68-godišnjakinja iz dvorišta. Svi su prevezeni u sisačku Opću bolnicu, gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede.

Protiv 23-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće, a o svemu će odlučivati nadležno državno odvjetništvo.