Obavijesti

News

Komentari 0
IZGUBIO KONTROLU

Pijani vozač izazvao nesreću u Lekeniku: Četvero ozlijeđenih, žena stradala u dvorištu kuće

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Mladi vozač izgubio kontrolu u zavoju, dijelovi auta letjeli po dvorištu i pogodili 68-godišnjakinju

Teška prometna nesreća dogodila se u subotu poslijepodne u Lekeniku, kada je mladi vozač pod utjecajem alkohola izgubio kontrolu nad automobilom i zabio se u dvorište obiteljske kuće. Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 17.30 sati u Zagrebačkoj ulici. Za volanom auta sisačkih registracija bio je 23-godišnjak koji je vozio s 1,41 promila alkohola u krvi. Dolaskom do zavoja nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, zbog čega je sletio s kolnika. Automobil je potom udario u dvorišnu ogradu i stup javne rasvjete, a dijelovi vozila razletjeli su se na sve strane.

U Splitu sudar policijskog i osobnog auta, nastale su gužve

U tom trenutku u dvorištu se nalazila 68-godišnja žena koju je pogodio otpali aluminijski naplatak s auta.

U nesreći su ozlijeđeni vozač te suputnici, 18-godišnjakinja i 22-godišnjak, kao i 68-godišnjakinja iz dvorišta. Svi su prevezeni u sisačku Opću bolnicu, gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede.

Užas kod Rijeke: Autom se zabio u zid trafostanice i poginuo

Protiv 23-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće, a o svemu će odlučivati nadležno državno odvjetništvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026