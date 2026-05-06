NEPRILAGOĐENA BRZINA
Teška nesreća u Istri! Autom sletio s ceste i zabio se u stablo, zadobio teške tjelesne ozljede
Teško je ozlijeđen vozač (29) u prometnoj nesreći koja se u srijedu oko 6.40 sati dogodila na državnoj cesti DC-75 kod mjesta Golaš kraj Rovinja.
Naime, muškarac je vozio auto pulskih registracijskih oznaka kada je, zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika, izgubio nadzor nad vozilom. Autom je sletio s ceste, udario u zaštitnu ogradu, a potom i u stablo, priopćili su iz policije.
Vozač je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede te je prevezen u pulsku bolnicu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.
