Teška nesreća u Istri! Autom sletio s ceste i zabio se u stablo, zadobio teške tjelesne ozljede

Teško je ozlijeđen vozač (29) u prometnoj nesreći koja se u srijedu oko 6.40 sati dogodila na državnoj cesti DC-75 kod mjesta Golaš kraj Rovinja.

Naime, muškarac je vozio auto pulskih registracijskih oznaka kada je, zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika, izgubio nadzor nad vozilom. Autom je sletio s ceste, udario u zaštitnu ogradu, a potom i u stablo, priopćili su iz policije.

Vozač je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede te je prevezen u pulsku bolnicu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.