Teška nesreća u Istri: U sudaru auta i kamiona poginuo čovjek

Istarska policija izvijestila je kako su oko 12.30 sati u četvrtak dobili dojavu o sudaru dva vozila na državnoj cesti D-303 kod naselja Putini. U prometnoj nesreći poginula je jedna osoba.

Policijski službenici na mjestu događaja obavljaju očevid i utvrđuju sve okolnosti nastanka prometne nesreće. Kako navodi IstraIN, sudarili su se automobil i teretni kamion, a automobil je nakon sudara završio na metalnoj ogradi.

Dionica državne cesta je zatvorena te se promet odvija obilaznim pravcima.

