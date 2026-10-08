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Teška nesreća u Istri: U sudaru auta i kamiona poginuo čovjek

Piše Ivan Hruškovec,
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Teška nesreća u Istri: U sudaru auta i kamiona poginuo čovjek
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL-ilustracija
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U mjestu Putini sudarili su se automobil i kamion, a jedan je čovjek poginuo, javlja istarska policija.

Istarska policija izvijestila je kako su oko 12.30 sati u četvrtak dobili dojavu o sudaru dva vozila na državnoj cesti D-303 kod naselja Putini. U prometnoj nesreći poginula je jedna osoba.

Policijski službenici na mjestu događaja obavljaju očevid i utvrđuju sve okolnosti nastanka prometne nesreće. Kako navodi IstraIN, sudarili su se automobil i teretni kamion, a automobil je nakon sudara završio na metalnoj ogradi.

Dionica državne cesta je zatvorena te se promet odvija obilaznim pravcima.
 

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