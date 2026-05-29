Vozilo je sletjelo s kolnika u mjestu Gornja Reka
SMRT NA CESTI
Teška nesreća u Jastrebarskom: Jedan poginuo, troje ozlijeđenih
Noćas oko 2.15 sati u mjestu Gornja Reka (Jastrebarsko), dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozilo sletjelo s kolnika.
U prometnoj nesreći jedan čovjek je smrtno stradao, a troje je ljudi je ozlijeđeno.
U tijeku je očevid, izvijestili su iz policije, nakon čega će biti poznato više detalja tragedije.
