Teška nesreća u Trogiru: Dvoje ozlijeđenih u sudaru tri auta

U Trogiru je jutros oko 7 sati došlo do teške prometne nesreće na Jadranskoj magistrali, kod benzinske postaje, javlja splitska policija. Navodi se kako su se sudarila tri automobila.

Prema prvim informacijama, dvije osobe zatražile su liječničku pomoć, a na mjestu događaja bile su pri svijesti.

Zbog obavljanja očevida cesta je zatvorena za promet u oba smjera. Obilazak se odvija kroz Trogir.