FOTO Teška prometna kod Vjesnika: Sudarili se motocikl i auto, dvoje ljudi je u bolnici!

Dvoje ljudi je ozlijeđeno u sudaru motocikla i automobila na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije u Zagrebu. Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u subotu u 20.10 sati, a zbog prometne nesreće je obustavljen tramvajski promet u oba smjera.

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- Motociklist i putnik ozlijeđeni su u sudaru s automobilom te su prevezeni u KBC Sestre milosrdnice - rekli su nam iz policije