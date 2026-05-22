Maloljetnik bez vozačke i kacige pao s motora: Teško je ozlijeđen

U prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 20 sati na području Orehovice u Rijeci teško je ozlijeđen maloljetni vozač motocikla. Policija je očevidom utvrdila da je stariji maloljetnik upravljao neregistriranim motociklom, i to bez vozačke dozvole te bez zaštitne kacige. Do nesreće je došlo kada se, vozeći iz smjera ulice Balda Fućka prema Orehovici, nije kretao sredinom obilježene prometne trake. U jednom trenutku prešao je previše udesno te prednjim kotačem udario u uzdignuti betonski rubnjak.

Nakon udara motocikl je izletio izvan kolnika na nogostup, gdje je vozač zajedno s vozilom pao na desnu stranu te tijelom udario u metalnu ogradu.

Maloljetnik je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u KBC-u Rijeka.

Zbog počinjenih prometnih prekršaja policija protiv njega pokreće prekršajni postupak u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Iz policije ovom prilikom ponovno apeliraju na vozače motocikala da budu maksimalno oprezni u prometu, a posebno upozoravaju roditelje i skrbnike maloljetnika da pojačano nadziru njihovo sudjelovanje u prometu.