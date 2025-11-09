Obavijesti

News

Komentari 0
MOTOCIKLIST U BOLNICI

Teška prometna nesreća u Sv. Filipu i Jakovu: Poginuo pješak

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Teška prometna nesreća u Sv. Filipu i Jakovu: Poginuo pješak
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Za vrijeme očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, promet je na državnoj cesti D-8 bio obustavljen više od dva sata

Zadarska policija je izvijestila kako je u subotu oko 18.35 sati došlo do teške prometne nesreće na državnoj cesti D-8 na području Sv. Filip i Jakova.

Policija je izvijestila kako je u prometnoj nesreći poginuo pješak dok su drugog sudionika nesreće, vozača motocikla prevezli u OB Zadar na liječenje. 

TEŽAK SUDAR Užas iznad Brela: Motociklist u KBC-u Split nakon teškog sudara s autom, prevezao ga helikopter
Užas iznad Brela: Motociklist u KBC-u Split nakon teškog sudara s autom, prevezao ga helikopter

- Za vrijeme očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, u vremenu od 19.00 do 22.10 sati promet navedenom dionicom ceste je bio privremeno obustavljen te se odvijao obilaznim pravcem - izvijestila je policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'
OKUPILI SE U SPLITU

FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća
INCIDENT U ZAGREBU

Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća

Prvo pravilo policijskog postupanja je ne odgovoriti primjenom određenih sredstava koje bi prouzročilo veću štetu od one koja je mogla uslijediti, kaže stručnjak za sigurnost Tonći Prodan
Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!
PROSVJED U SPLITU

Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!

SPLIT Torcida je prosvjedovala zbog uhićenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine. Nakon Rive krenuli su prema sudu uz urlanje 'za dom spremni'. Policija je rekla da je sve prošlo bez incidenata, ali i da su sve snimili i da će sve biti obrađeno.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025