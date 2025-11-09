Za vrijeme očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, promet je na državnoj cesti D-8 bio obustavljen više od dva sata
MOTOCIKLIST U BOLNICI
Teška prometna nesreća u Sv. Filipu i Jakovu: Poginuo pješak
Čitanje članka: < 1 min
Zadarska policija je izvijestila kako je u subotu oko 18.35 sati došlo do teške prometne nesreće na državnoj cesti D-8 na području Sv. Filip i Jakova.
Policija je izvijestila kako je u prometnoj nesreći poginuo pješak dok su drugog sudionika nesreće, vozača motocikla prevezli u OB Zadar na liječenje.
- Za vrijeme očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, u vremenu od 19.00 do 22.10 sati promet navedenom dionicom ceste je bio privremeno obustavljen te se odvijao obilaznim pravcem - izvijestila je policija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku