Teška prometna nesreća u Sv. Filipu i Jakovu: Poginuo pješak

Zadarska policija je izvijestila kako je u subotu oko 18.35 sati došlo do teške prometne nesreće na državnoj cesti D-8 na području Sv. Filip i Jakova.

Policija je izvijestila kako je u prometnoj nesreći poginuo pješak dok su drugog sudionika nesreće, vozača motocikla prevezli u OB Zadar na liječenje.

- Za vrijeme očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, u vremenu od 19.00 do 22.10 sati promet navedenom dionicom ceste je bio privremeno obustavljen te se odvijao obilaznim pravcem - izvijestila je policija.