Težak sudar auta i motociklista u iznad Brela: Helikopterom su prevezli motociklista u KBC Split

U mjestu Gornja Brela, predio Podpoletnica, u srijedu oko 14:35 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali auto i motocikl, izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske. Vozač motocikla hitnom je prebačen helikopterom u bolnicu u Splitu.

Zbog nesreće cesta D-39 bila je zatvorena, a promet je preusmjeren lokalnom cestom preko Slime do Zadvarja. Cesta je sada ponovno otvorena. Policija provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.