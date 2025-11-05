Obavijesti

News

TEŽAK SUDAR

Težak sudar auta i motociklista u iznad Brela: Helikopterom su prevezli motociklista u KBC Split

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
Težak sudar auta i motociklista u iznad Brela: Helikopterom su prevezli motociklista u KBC Split
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Nakon sudara auta i motocikla, vozač motocikla prevezen je helikopterom u splitsku bolnicu, cesta D-39 ponovno otvorena za promet

U mjestu Gornja Brela, predio Podpoletnica, u srijedu oko 14:35 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali auto i motocikl, izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske. Vozač motocikla hitnom je prebačen helikopterom u bolnicu u Splitu.

POLICIJA POTVRDILA Nesreća u centru Zagreba: Sudarili se kamion i automobil
Nesreća u centru Zagreba: Sudarili se kamion i automobil

Zbog nesreće cesta D-39 bila je zatvorena, a promet je preusmjeren lokalnom cestom preko Slime do Zadvarja. Cesta je sada ponovno otvorena. Policija provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

