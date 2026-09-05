Teška prometna u Lovranu: U sudaru poginula jedna osoba

U teškoj prometnoj nesreći koja se u 13.19 sati dogodila u Ulici maršala Tita u Lovranu, kod benzinske postaje INA-e, smrtno je stradala jedna osoba.

Prema neslužbenim informacijama, poginuo je motociklist, a u nesreći je sudjelovao i osobni automobil.

Na mjesto nesreće odmah su upućene dežurne službe. Unatoč brzoj intervenciji medicinskog tima, motociklistu, nažalost, nije bilo spasa.

Policija osigurava mjesto nesreće, a u tijeku je očevid kojim rukovodi nadležno državno odvjetništvo.

Promet se na toj dionici odvija otežano, jednim prometnim trakom uz privremenu regulaciju. Vozače se poziva na dodatan oprez.

- U tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i točan uzrok nesreće - izvijestili su iz PU primorsko-goranske.