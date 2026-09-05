Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Ulici maršala Tita kod benzinske postaje INA-e. U nesreći je sudjelovao i osobni automobil, a policija utvrđuje sve okolnosti
Teška prometna u Lovranu: U sudaru poginula jedna osoba
U teškoj prometnoj nesreći koja se u 13.19 sati dogodila u Ulici maršala Tita u Lovranu, kod benzinske postaje INA-e, smrtno je stradala jedna osoba.
Prema neslužbenim informacijama, poginuo je motociklist, a u nesreći je sudjelovao i osobni automobil.
Na mjesto nesreće odmah su upućene dežurne službe. Unatoč brzoj intervenciji medicinskog tima, motociklistu, nažalost, nije bilo spasa.
Policija osigurava mjesto nesreće, a u tijeku je očevid kojim rukovodi nadležno državno odvjetništvo.
Promet se na toj dionici odvija otežano, jednim prometnim trakom uz privremenu regulaciju. Vozače se poziva na dodatan oprez.
- U tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i točan uzrok nesreće - izvijestili su iz PU primorsko-goranske.