Dok Trump poručuje da ga dokumenti oslobađaju, princa Andrewa trese novi skandal, a tu su i fotografije holivudskog redatelja filma 'Melania' u Epsteinovu društvu
EPSTEINOVI DOSJEI TRESU ELITE PLUS+
Teške optužbe za Trumpa, novi skandal za Andrewa, redatelja filma 'Melania' snimili u klinču
Čitanje članka: 30 min
Objava više od tri milijuna dokumenata američkog Ministarstva pravosuđa vezanih uz slučaj Jeffreyja Epsteina ponovno je otvorila jedno od najkontroverznijih poglavlja moderne političke i društvene povijesti. Dokumenti sadrže svjedočenja, interne bilješke, e-mailove i iskaze koji bacaju novo svjetlo na odnose Epsteina s nizom moćnih osoba iz politike, biznisa i kraljevskih krugova.
