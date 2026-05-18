Teško ozlijeđen u Rovinju kad ga je pogodila signalna raketa

Teške tjelesne ozljede zadobio je 20-godišnjak iz Rovinja u subotu popodne kad ga je na nogometnom stadionu u Rovinju, za vrijeme odigravanja utakmice, pogodila signalna raketa koju je s vanjske strane stadiona ispalio 38-godišnjak, kojeg je u nedjelju privela policija.

Nakon kriminalističkog istraživanja, rovinjska policija utvrdila je sumnju da je 38-godišnjak počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Njega se sumnjiči da je u subotu, oko 17.35 sati, s vanjske strane stadiona, u Ulici Stjepana Radića ispalio signalnu raketu koja je ozlijedila 20-godišnjaka koji je stajao na sjevernoj tribini.

Ozlijeđenom mladiću pružena je pomoć u riječkoj bolnici gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Osumnjičeni 38-godišnjak je u nedjelju u večernjim satima priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave te se protiv njega podnosi i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.