Teško ozlijeđen vozač (91) kod Delnica: Udario u teretnjak
Teško je ozlijeđen vozač (91) kod Gerova, javila je primorsko-goranska policija. Nesreća se dogodila oko 10,25 sati kada je vozač u smjeru Delnica vozio sredinom ceste.
Vozilom je tako prešao na lijevu stranu kolnika i izravno udario u teretno vozilo, delničkih registracijskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera vozio vozač (31).
Od jačine udarca osobno vozilo se zarotiralo na kolniku, a teretno vozilo se zaustavilo izvan kolnika, odnosno ispod razine prometnice.
U prometnoj nesreći vozač (91) je teško ozlijeđen pa je s medicinskim helikopterom za hitne slučajeve prevezen u KBC Rijeka gdje su mu liječnici dijagnosticirali teške ozljede opasne po život. Za vrijeme provedbe očevida na navedenoj dionici DC32 promet se odvijao usporeno, jednim kolničkim trakom.
