Uhićena majka djeteta u Zadru, ostavila ga je samog u stanu u kojem je izbio požar. Kritično je

Policija je završila kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjom hrvatskom državljankom koju sumnjiči za kaznena djela povrede djetetovih prava te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Podsjetimo, u ponedjeljak navečer u stanu na trećem katu zgrade u Ulici Franka Lisice u Zadru izbio je požar. Vatrogasci su po dolasku zatekli trogodišnjeg dječaka samog u stanu zahvaćenom požarom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Požar u Zadru | Video: Čitatelj 24sata

- Vatrogasac je dječaka, koji je bio sam, crnog od vatre i dima, izvadio i odmah ga predao Hitnoj pomoći - ispričala je ranije susjeda.

Vatrogasci su utvrdili da je gorio kauč koji je potpuno izgorio, kao i prostorija u kojoj se nalazio. Dim se proširio i na ostale dijelove stana. Požar su, prema dosadašnjim informacijama, izazvale tehničke neispravnosti na produžnom kabelu.

Majka je u trenutku izbijanja požara, prema informacijama susjeda, otišla kod susjede na prvi kat, dok je dječak ostao sam u stanu. Požar nisu prijavile majka, već susjedi s viših katova.

Dječaku su pomoć pružili zadarski liječnici te su ga stabilizirali u Općoj bolnici Zadar. Bio je intubiran i stavljen na respirator, nakon čega je hitno prevezen u Zagreb.

- Dijete je i dalje u teškom stanju, ima opekline na 54 posto tijela, zahvaćeni su prsni koš, vrat, glava i obje ruke. Liječnici tijekom dana planiraju operativni zahvat. Provode se mjere intenzivnog i kirurškog zbrinjavanja, a u liječenje su uključeni liječnici različitih specijalnosti i medicinske sestre budući da je riječ o za život opasnim ozljedama - kazali su iz Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Susjedi su nakon tragedije ispričali da su, prema njihovim tvrdnjama, i ranije upozoravali na probleme u obitelji. Naveli su da su više puta zvali policiju te da su dolazili i djelatnici socijalne službe.

- Znao je lutati gol. Recimo, vidjeli smo ga samog blizu ceste i rekli majci da mora paziti više. Rekla je da nema problema, da su djeca takva - ispričala je susjeda.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 36-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske. Protiv nje je podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić ranije je potvrdio da su u obitelji postojale mjere socijalno-pravne zaštite, no naglasio je da je prerano donositi zaključke o okolnostima slučaja.

Foto: Zadarski list

- Svi smo duboko potreseni. Koliko znamo, postojale su mjere socijalno-pravne zaštite u toj obitelji. U ovom trenutku svi smo fokusirani na zdravlje djeteta - rekao je Ružić.