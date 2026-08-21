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TRAGAJU ZA NAPADAČEM

Teško ozlijeđeni u Splitu i na Šolti. Dobili udarce u glavu

Piše 24sata,
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Teško ozlijeđeni u Splitu i na Šolti. Dobili udarce u glavu
Foto: PU zadarska
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Na Šolti je 31-godišnjak teško ozlijeđen nakon udarca šakom u glavu, dok policija u Splitu traga za nepoznatim muškarcem koji je napao i teško ozlijedio drugog muškarca.

Policija istražuje dva odvojena slučaja fizičkih napada u kojima su dvojica muškaraca zadobila teške ozljede. Jedan se dogodio na Šolti, gdje je 31-godišnjak teško ozlijeđen nakon udarca šakom u glavu, dok policija u Splitu traga za nepoznatim muškarcem koji je napao i teško ozlijedio drugog muškarca.

Policijski službenici Prve policijske postaje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom zbog sumnje da je na Šolti teško ozlijedio 31-godišnjaka. Prema rezultatima istrage, incident se dogodio u noći 19. kolovoza, oko 00.30 sati, u Stomorskoj. Sumnja se da je 58-godišnjak 31-godišnjaka udario šakom u glavu, nakon čega je ovaj pao na tlo.

Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć, a utvrđena mu je teška ozljeda glave zbog koje je zadržan na bolničkom liječenju. Protiv 58-godišnjaka policija će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede.

Drugi težak napad dogodio se u četvrtak, 20. kolovoza, oko 23 sata u Splitu, u blizini Zrinsko-frankopanske ulice. Prema dosad prikupljenim informacijama, muškarcu je prišao njemu nepoznati muškarac i udario ga u glavu, zbog čega je pao na tlo.

Napadnutom muškarcu pružena je liječnička pomoć te su mu utvrđene teške tjelesne ozljede – prijelom kosti lica i ozljede zuba. Nakon liječničke obrade pušten je na kućnu njegu.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti napada i pronašla počinitelja.

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