Tesla Elonu Musku odobrila vrtoglavu plaću. Dobit će bilijun dolara, da bilijun s 12 nula

Šef Tesle Elon Musk dobio je odobrenje dioničara za rekordni paket plaće koji bi mogao vrijediti gotovo 1 bilijun dolara, piše BBC. Neviđeni dogovor odobrilo je 75 posto glasova, a publika je odluku popratila velikim pljeskom na godišnjoj skupštini tvrtke u četvrtak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Musku odobrili ogromni paket plaće za sljedeće desetljeće: Od sreće zaplesao s robotom | Video: 24sata/Tesla/Reuters

Musk, koji je već najbogatiji čovjek na svijetu, morat će tijekom 10 godina drastično povećati tržišnu vrijednost proizvođača električnih automobila. Ako u tome uspije i ispuni zadane ciljeve, bit će nagrađen sa stotinama milijuna novih dionica. Nakon objave rezultata, Musk je izašao na pozornicu u Austinu u Teksasu i zaplesao dok su okupljeni uzvikivali njegovo ime.

- Ono na što se spremamo nije samo novo poglavlje u budućnosti Tesle, nego cijela nova knjiga. Druge skupštine dioničara su uspavanke, a naše su ludilo! Pogledajte ovo je nevjerojatno - rekao je Musk.

Ciljevi koje Musk mora ostvariti u idućem desetljeću kako bi ostvario maksimalnu isplatu uključuju povećanje tržišne vrijednosti Tesle s 1,4 na 8,5 bilijuna dolara. Također bi morao staviti u komercijalnu upotrebu milijun potpuno autonomnih robotaksija.

Foto: Mike Blake

Američki regulatori trenutačno istražuju Teslin sustav autonomne vožnje nakon više incidenata u kojima su automobili prolazili kroz crvena svjetla ili vozili u krivom smjeru — neki od njih završili su sudarima i ozljedama.

Dionice Tesle su nakon trgovanja blago porasle, a u posljednjih šest mjeseci vrijednost im je skočila za više od 62 posto.

Prodaja, međutim, opala je tijekom godine otkako se Musk politički približio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu — odnos koji se u proljeće ove godine raspao.