Test za rotor: Vozači zbunjeni, nastaju gužve iz dva smjera...

Nova prometna regulacija na zagrebačkom rotoru izazvala je malu konfuziju kod vozača već u nedjelju uvečer. Gušći promet iz smjera Lučkog i Laništa stvorio je gužvu prema Aveniji Dubrovnik.

- Čekao sam u nedjelju 15 minuta da prođem od Arene prema Velesajmu. U ponedjeljak je bila gužva iz smjera Jadranskog mosta prema Novom Zagrebu. Ljudi su stajali u jednom traku u koloni - kazao je vozač auta koji nam se predstavio kao Ante.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prve jutarnje gužve u ponedjeljak bile su prvi pravi test za novu regulaciju prometa. Osim obilaznim cestama ljudi sad mogu voziti preko novoizgrađenog sjevernog dijela rotora. Iako u teoriji odlično, gužve su nastajale ponovno iz smjera autoputa i Lučkog prema rotoru. Ondje se tri traka sužavaju u jedan. Iako se nakon 200-tinjak metara vožnje otvara još jedan trak, njime dolaze vozači iz smjera Laništa. Zajedno imaju nešto više od 100 metara kako bi se prestrojili prema Savskom mostu ili Aveniji Dubrovnik.

Problem u prometu radili su i vozači većih vozila koji su prekasno shvatili da bi zapeli za podvožnjak. Tako smo u vožnji sreli vozača kamiona koji je po desnom traku Avenije Dubrovnik vozio unatrag i stvorio gužvu.

Iz Zagrebačkog holdinga navode da je započela prva faza radova, koja će trajati do 10. studenog, a uređuje se zapadni dio kolnika Jadranskog mosta zbog čega je postojeće, privremeno semaforizirano čvorište na Jadranskom mostu pomaknuto južnije. Budući da je na raspolaganju istočni kolnik i manji dio zapadnog kolnika, došlo je do preraspodjele trakova:

1. Od sjevera prema istoku prometuje se u dva prometna traka, ali s razdvajanjem: jedan prometni trak na zapadnom kolniku, a drugi na istočnom; prolaskom semaforizirane točke, oba traka nastavljaju prema jugu i susreću se na novom dijelu rotora

2. Od istoka prema sjeveru ulazak na Jadranski most reguliran je prometnim znakom – trokutom koji označava raskrižje s cestom koja ima prednost prolaska (ulazak na most do sad je bio u sustavu slobodnog toka).

Također, sljedeća kretanja su poboljšana ili bez promjene u odnosu na dosadašnje stanje:

1. Od zapada prema istoku vozila se kreću novim dijelom rotora

2. Od zapada prema sjeveru zadržana su dva prometna traka i postojeća regulacija semaforom

3. Od sjevera prema zapadu vozila, umjesto skretanja na privremenu prometnicu, produžuju ravno preko novog rotora na Jadransku aveniju

4. Od istoka prema zapadu prometuje se privremenom prometnicom.

Manje izmjene su na raskrižju Jadranske avenije i Ulice Vice Vukova, gdje se mijenjaju smjerovi kretanja na prilaznim rampama. Svi prometni tokovi su kanalizirani i odvojeni bez kolizija, a zbog korištenja više prometnih površina propusna moć raskrižja je povećana.

Privremena regulacija u prvoj fazi otežava prometovanje vozila od istoka prema sjeveru. Budući da je ovo kretanje u koliziji s vozilima koja se iz smjera zapada prema sjeveru kreću programiranjem semaforskog uređaja, maksimalno će se pokušati ublažiti ovaj nedostatak.

Uspostavom ovih regulacija, kao i do sada, sve odgovorne službe i osobe pratit će protok vozila u novim uvjetima te stalnim korekcijama i prilagođavanjima usklađivati zahtjeve prometa, pri čemu će zahtjevi javnog prijevoza biti na prvom mjestu.

Tema: Hrvatska