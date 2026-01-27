Obavijesti

Testirali smo ZdrAVKA. Digitalni AI asistent skupo je plaćen, a govori tek o prevenciji bolesti...

Testirali smo ZdrAVKA. Digitalni AI asistent skupo je plaćen, a govori tek o prevenciji bolesti...
Zagreb: Predstavljanje ZdrAVKA - AI digitalnog zdravstvenog asistenta | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

ZdrAVKO će građanima biti dostupan 24 sata dnevno, rekli su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na predstavljanju AI digitalnog zdravstvenog asistenta. Kako ističu, ZdrAVKO je namijenjen unapređenju zdravstvene pismenosti građana i lakšem pristupu zdravstvenim informacijama. Razvili su ga u suradnji s Ministarstvom, a ovaj oblik komunikacije bit će dostupan putem aplikacije WhatsApp.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak objasnio je da ZdrAVKo, uz pomoć umjetne inteligencije, razumije pitanja korisnika i daje konkretne odgovore, a sustav će se dodatno unapređivati na temelju najčešćih upita građana.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić naglasila je da se ZdrAVKo razlikuje od dosadašnjih aplikacija jer odgovori nisu automatizirani, već prilagođeni postavljenim pitanjima. Uz to, asistent korisnike usmjerava na daljnje preventivne aktivnosti, a sve informacije koje pruža znanstveno su i stručno utemeljene. Dodala je da je izrada kanala komunikacije iznosila 6000 eura.

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu HZJZ-a Tomislav Benjak naglasio je kako nije riječ o tipičnom sustavu umjetne inteligencije s kojom se građani danas susreću.

- Ovo nije ChatGPT. ZdrAVKO u vrlo kontroliranim uvjetima daje informacije o zdravlju koje su pohranjene u bazu podataka koju su radili eksperti HZJZ-a. Mi ćemo brinuti o ZdrAVKU. Ako ne bude znao odgovoriti na pitanje, vrlo će pristojno uputiti na mail adresu, gdje će HZJZ pratiti interes i potrebu da bazu nadopuni. ZdrAVKO ne daje informacije o dijagnostici, terapiji, nekakvim kliničkim stanjima... Ako dobije pitanje: 'Imam žgaravicu, što da radim?', odgovorit će da nije asistent za takve kliničke simptome i uputit će korisnika na relevantnog liječnika i HZJZ - rekao je Benjak.

Odlučili smo testirati ZdrAVKA. Kad se skenira QR kod, otvori se internetska stranica koja traži dopuštenje povezivanja ZdrAVKA s WhatsAppom. Nakon toga korisnik mora pozdraviti ZdrAVKA. On mu se predstavi.

- Dobar dan! Ja sam ZdrAVKO, Vaš digitalni asistent Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - stoji u prvoj poruci.

Nakon toga ZdrAVKO šalje uvjete korištenja te ih korisnik treba prihvatiti ili odbiti. Nakon toga korisnik može postavljati pitanja.

Postavili smo mu nekoliko pitanja o prevenciji bolesti, no ZdrAVKO isprva nije odgovarao na pitanja. Nije odgovorio čak ni na pitanje za koje je pomoćnik ravnatelja Benjak rekao da će uputiti na mail ili na obiteljskog doktora.

Tek poslije je dao generičan odgovor na upit o krvnom tlaku, kako ga prevenirati. Pitali smo ga i o testiranju na HPV i tu smo dobili odgovor. 

