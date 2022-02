Prve zalihe testova za samotestiranje učenika na Covid-19 u škole će se isporučiti idući tjedan. Kako je izvijestilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ravnateljstvo za robne zalihe donijelo je odluku o nabavci tri milijuna komada brzih antigenskih testova (BAT), po cijeni od 6,95 kuna s PDV-om.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u petak je u online obraćanju ravnateljima osnovnih i srednjih škola najavio kako će dobiti testove samo za jedan ponedjeljak, 14. veljače. U tjednu nakon učenici su na drugom dijelu zimskih praznika, pa će nove testove dobiti tek iza njih. Ravnatelji s kojima smo razgovarali kažu nam kako nisu dobili konkretnije upute, osim onoga što je već poznato: Testovi će biti podijeljeni učenicima, roditelji će potpisivati suglasnosti hoće li ili neće testirati djecu, testovi će se raditi u ponedjeljak prije nastave, te učenici koji su pozitivni ostaju kod kuće, a oni koji su negativni dolaze u školu.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs najavio je u četvrtak da će samotestiranje učenika početi kad Direkcija za robne zaliha dostavi školama testove, a provodit će se u tri faze. Ponedjeljkom će roditelji dobrovoljno testirati djecu, a ako se u razredu pojavi neki pozitivan slučaj ponovo se provodi testiranje i učenici koji su negativni nastavljaju ići u školu.

No, primjerice, nije sasvim jasno ni što će biti s učenicima čiji ih roditelji ne budu testirali iz bilo kojeg razloga. Takvi bi učenici navodno trebali ostati u samoizolaciji, no to nije potvrđeno. Ravnatelji se pitaju treba li takvim učenicima držati online nastavu ili ne.

Naši sugovornici ogorčeni su jer je, kažu, opet na škole bačen dodatni posao upitnih rezultata. Pritom, učitelji i nastavnici se ne trebaju testirati, osim onih koji nisu cijepljeni, ili nisu preboljeli Covid. Ravnatelji pitaju i koja je svrha testa ako je učenik u ponedjeljak negativan, a u sljedeća četiri dana razvije simptome bolesti.

