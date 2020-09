Teta, teta našli smo minu u travi

Djeca su izašla u dvorište vrtića Zvončić u Čepinu i ugledala protupješačku napravu. Mina koju su djeca našla u dvorištu vrtića nije se mogla aktivirati jer nije imala upaljač. Odnio ju je pirotehničar...

<p>Samo tri dana nakon što je netko ostavio vrećicu s ručnom bombom M-75 na ogradi obiteljske kuće u Višnjevcu, Osijek i okolicu šokiralo je novo suludo otkriće. Djeca iz Dječjeg vrtića Zvončić u Čepinu u dvorištu svog vrtića pronašla su protupješačku minu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Nasreću, bili su dovoljno oprezni i pametni te minu nisu dirali, nego su odmah o tome obavijestili svoju odgojiteljicu. Ona je potom pozvala policiju i brzo je na teren izašao pirotehničar koji je minu odnio. Prema priopćenju policije, riječ je o protupješačkoj mini koja je bila nenaoružana, odnosno nije imala upaljač i nije se mogla aktivirati. No kako ni jedno minsko sredstvo nije neopasno, tako nije ni ova mina.</p><p>- Čula sam da je u nekom vrtiću pronađena mina, ali nisam znala da je to u našem i nisam imala pojma da su je pronašla djeca. Moje dijete tog dana nije bilo u vrtiću, ali nije mi svejedno. Kakav suludi čovjek je mogao uopće odbaciti eksplozivno sredstvo u vrtićko dvorište?! - pita se jedna od mama koja inače svakodnevno vodi svoje dijete u vrtić Zvončić. Za minu u njihovu dvorištu saznala je čitajući portale. Ni druge mame koje smo upitali o tome nisu znale da se radi o njihovu vrtiću.</p><p><strong>Policija, a ni vrtić nisu željeli stvarati paniku</strong></p><p>- Do sada nismo imali slučajeva pronalaska minsko-eksplozivnih sredstava na prostorima Dječjih vrtića Osijek. Za navedeni slučaj kontaktirane su sve nadležne službe - napisala je kratko u dopisu ravnateljica osječkih vrtića Marija Štambuk Čabaj ne želeći odgovarati na druga pitanja, iako se zna da Dječji vrtići Osijek već godinama ne uspijevaju doskočiti huliganima koji devastiraju vrtićka dvorišta, sprave za igranje, pa i pročelja zgrada. Po dvorištima se nerijetko znaju naći i narkomanske igle. Unatoč tome, dječji vrtići u Osijeku uglavnom nemaju nadzorne kamere.</p><p>Vrtić Zvončić nalazi se tik do zgrade i sportskih igrališta osnovne škole u Čepinu. S prednje strane ulice vrtić ima čvrstu ogradu, no sa stražnje, oko dvorišta, tek je obična žica koja je, još k tome, na nekim dijelovima i posve pokidana pa je ulazak u dvorište vrtića posve slobodan. No i da imaju čitavu ogradu, bilo tko je mogao neopazice u dvorište ubaciti pronađenu minu.</p><p>Neslužbeno se doznaje da je bilo oko 11 sati kad je jedna skupina djece iz vrtića izašla na dvorište na igru. Vrtić Zvončić ima lijepo veliko travnato dvorište s drvenim spravama za igru. Jedno je dijete primijetilo metalnu granatu u travi i pozvalo tetu.</p><p><strong>Našli 78 eksplozivnih naprava</strong></p><p>- Zgroženi smo činjenicom da neodgovorni građani i dalje odlažu minsko eksplozivna sredstva na mjestima koja ugrožavaju živote drugih, a svakoga dana apeliramo da još traje akcija prikupljanja tih sredstava zaostalih iz Domovinskog rata te da oružje i sva sredstva prikupljamo bez sankcioniranja vlasnika. Također, još provodimo edukativnu akciju ‘Manje oružja, manje tragedija - izbacimo uljeza’ koja je usmjerena i prema djeci vrtićke i školske dobi kako bi prepoznali opasne eksplozivne naprave te naučili da ih se ne smije dirati. Nažalost, imali smo previše primjera loše prakse kad su takve ostavljene naprave eksplodirale i odnijele živote - rekao je Zoran Kon, glasnogovornik Policijske uprave osječke. Policija je ove godine pronašla 78 eksplozivnih sredstava.</p><p><strong>Dječak pokazao bombu trudnoj majci</strong></p><p>Slavonija još pamti veljaču 2015., kad su se u Bijelom Brdu djeca igrala na seoskom igralištu. Netko je tamo ostavio bombe koje je jedan dječak donio kući i pokazao trudnoj majci. Kad ih je pokušala uzeti, eksplodirale su. Majka i dječak su poginuli, a još troje djece je ranjeno.</p>