Tetoviranjem prikupili preko tri tisuće eura za malenog Nou (4) koji se bori s nizom dijagnoza

Za pomoć malenom Noi, dječaku koji se bori s čak 11 dijagnoza i koji je dosad prošao više operacija na mozgu, u zajedničkoj akciji sa slovenskim brendom Tattoo Care i zagrebačkog salona Tattoorroom, za udrugu Noa i zmajevi prikupljeno je više od 3.300 eura. Nou u narednom razdoblju čeka još jedna operacija, a sav prihod od tetoviranja zasigurno će njegovoj obitelji biti od pomoći. Umjetnost tetoviranja ovom je prilikom dobila humanitarnu notu postala je čin podrške dječaku, navode iz Tattoo Carea.

Zagreb: Noa (3) dva puta preživio meningitis | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

O Noi smo na 24sata pisali prošle godine. Trogodišnji Noa Kokanović peto je dijete na svijetu i jedini u Hrvatskoj koji je prebolio dva meningitisa od istog uzročnika: Escherichije coli. Prošao je šest operacija mozga, slijep je, za lijekove i terapije njegova samohrana majka da 2.600 eura mjesečno.

Ovim emotivnim događajem obilježen je dolazak slovenskog brenda Tattoo Care na hrvatsko tržište, a iza njega stoji dirljiva priča. Osnivačica brenda, Slovenka Jasna Grbić, kroz vlastito je iskustvo bolesti i kompleksne operacije kralježnice pronašla inspiraciju za nešto što će kasnije prerasti u uspješnu poduzetničku priču.

Foto: promo

Tetovaža kojom je prekrila ožiljak bila je trenutak koji joj je promijenio život, a potraga za kvalitetnom njegom tetovirane kože dovela ju je do stvaranja prve slovenske kreme posebno formulirane za tetoviranu kožu, navode.

Foto: promo

Tattoo Care danas surađuje s brojnim tattoo umjetnicima u Sloveniji, a njihovi se proizvodi ističu prirodnim sastojcima, ljekarničkom recepturom te dubinskim djelovanjem koje njeguje, štiti i regenerira kožu. Odnedavno je cijeli asortiman Tattoo Care njege za tijelo dostupan i na hrvatskom tržištu u lancu drogerija Bipa, a zanimljivo je da njihove proizvode, zbog prirodnih sastojaka, danas bira sve više osoba osviještenih o organskim i prirodnim proizvodima - neovisno o tome imaju li tetovažu ili ne.

Foto: promo

Na drugoj strani ove lijepe priče, stoji Tattoorroom, studio Matee i Ivana Leša, poznat po profinjenom minimalizmu, snažnom umjetničkom pristupu i potpunoj posvećenosti svakom detalju. Njihova filozofija da tetovaža postaje dio nečijeg identiteta savršeno se uklopila u misiju Tattoo Carea, a zajednički je nastao događaj ispunjen pozitivnom energijom i snažnim humanitarnim ciljem.

Ink for Good događanje dodatno su oplemenile brojne poznate Hrvatice poput Anite Dujić, Meri Goldašić, Dore Martinović, Elene Dizdar i Lune Valas, koje su svojim dolaskom i tetoviranjem dale podršku ovoj inspirativnoj inicijativi za malenog Nou.