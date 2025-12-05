Obavijesti

News

Komentari 0
LIJEPA GESTA

Tetoviranjem prikupili preko tri tisuće eura za malenog Nou (4) koji se bori s nizom dijagnoza

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tetoviranjem prikupili preko tri tisuće eura za malenog Nou (4) koji se bori s nizom dijagnoza
13
Foto: promo

Anita Dujić, Meri Goldašić, Elena Dizdar, Luna Valas i Dora Martinović neke su od poznatih Hrvatica koje su se tetoviranjem pridružile akciji tattoo salona Tattoorroom i brenda Tattoo Care

Za pomoć malenom Noi, dječaku koji se bori s čak 11 dijagnoza i koji je dosad prošao više operacija na mozgu, u zajedničkoj akciji sa slovenskim brendom Tattoo Care i zagrebačkog salona Tattoorroom, za udrugu Noa i zmajevi prikupljeno je više od 3.300 eura. Nou u narednom razdoblju čeka još jedna operacija, a sav prihod od tetoviranja zasigurno će njegovoj obitelji biti od pomoći. Umjetnost tetoviranja ovom je prilikom dobila humanitarnu notu postala je čin podrške dječaku, navode iz Tattoo Carea.

Zagreb: Noa (3) dva puta preživio meningitis
Zagreb: Noa (3) dva puta preživio meningitis | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

O Noi smo na 24sata pisali prošle godine. Trogodišnji Noa Kokanović peto je dijete na svijetu i jedini u Hrvatskoj koji je prebolio dva meningitisa od istog uzročnika: Escherichije coli. Prošao je šest operacija mozga, slijep je, za lijekove i terapije njegova samohrana majka da 2.600 eura mjesečno.

APEL ZA POMOĆ Maleni Noa (3) prošao je šest operacija mozga: Jedini u državi s tim slučajem, ima 11 dijagnoza
Maleni Noa (3) prošao je šest operacija mozga: Jedini u državi s tim slučajem, ima 11 dijagnoza

Ovim emotivnim događajem obilježen je dolazak slovenskog brenda Tattoo Care na hrvatsko tržište, a iza njega stoji dirljiva priča. Osnivačica brenda, Slovenka Jasna Grbić, kroz vlastito je iskustvo bolesti i kompleksne operacije kralježnice pronašla inspiraciju za nešto što će kasnije prerasti u uspješnu poduzetničku priču.

Foto: promo

Tetovaža kojom je prekrila ožiljak bila je trenutak koji joj je promijenio život, a potraga za kvalitetnom njegom tetovirane kože dovela ju je do stvaranja prve slovenske kreme posebno formulirane za tetoviranu kožu, navode.

Foto: promo

Tattoo Care danas surađuje s brojnim tattoo umjetnicima u Sloveniji, a njihovi se proizvodi ističu prirodnim sastojcima, ljekarničkom recepturom te dubinskim djelovanjem koje njeguje, štiti i regenerira kožu. Odnedavno je cijeli asortiman Tattoo Care njege za tijelo dostupan i na hrvatskom tržištu u lancu drogerija Bipa, a zanimljivo je da njihove proizvode, zbog prirodnih sastojaka, danas bira sve više osoba osviještenih o organskim i prirodnim proizvodima - neovisno o tome imaju li tetovažu ili ne.

Foto: promo

Na drugoj strani ove lijepe priče, stoji Tattoorroom, studio Matee i Ivana Leša, poznat po profinjenom minimalizmu, snažnom umjetničkom pristupu i potpunoj posvećenosti svakom detalju. Njihova filozofija da tetovaža postaje dio nečijeg identiteta savršeno se uklopila u misiju Tattoo Carea, a zajednički je nastao događaj ispunjen pozitivnom energijom i snažnim humanitarnim ciljem.

Ink for Good događanje dodatno su oplemenile brojne poznate Hrvatice poput Anite Dujić, Meri Goldašić, Dore Martinović, Elene Dizdar i Lune Valas, koje su svojim dolaskom i tetoviranjem dale podršku ovoj inspirativnoj inicijativi za malenog Nou.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru.
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025