Stanovnici Banije još ne žive u sigurnim uvjetima nakon što im je razorni potres srušio krov nad glavom.

'Nemam povjerenja u državu'

Branimir Marić, koji sa suprugom Slađanom živi već devet mjeseci u kontejneru u zaseoku Martinovići kod Gline, rekao je da više nema povjerenja u državu.

- Od zagrebačkog potresa koliko je prošlo, a sve stoji u mjestu, kako je bilo. Zadnjih devet mjeseci živimo u kontejneru, nisu uvjeti nešto, ali mora se živjeti. Nemamo vodu, dolazili su par puta, ali to je to. Traže stalno jedan te isti papir i ništa se ne dogodi - rekao je Branimir za N1.

Njegova supruga Slađana je u invalidskim kolicima.

- Suprug me mora nositi, u kontejneru mogu samo ležati u krevetu. Gdje on ide, tu i ja moram jer ga zakon prisiljava, ako mi se nešto dogodi, on je odgovoran pred zakonom. Nemam vjere u državu. Da je bilo šanse, već bi to napravili, bez Branke nema ništa. Kad dođe zima, mora mi biti 24 sata grijalica uključena, no to nije rješenje. Bez peći i vatre nema ništa. Ljeto je bilo katastrofa dok nije Civilna zaštita donijela klimu. Kad je klima, onda je ok - rekla je Slađana.

Nemaju informacija o obnovi, a država im nije ponudila privremeni smještaj s obzirom na invaliditet.

- Jedna obitelj se javila da bi nas smjestili dok ne prođe potres, da dođem sa suprugom na more, ali to nije rješenje. Onda smo se opet nakon nekoliko mjeseci na isto vratili - objasnila je.

Kontejner, bunar i kemijski WC

Branka Majkić iz Majskih Poljana i devet mjeseci nakon potresa na Baniji živi u uredskom kontejneru, a uskoro bi trebala dobiti mobilnu kućicu. Na sam dan potresa, ona i suprug jedva su izvukli živu glavu.

- Bio je to šok. Izašli smo iz kuće, ja sam imala lakš ozljedu glave. Trešnja ne prestaje svih ovih mjeseci i kad je najslabiji potres otpada dio po dio kuće, cigle, fasada… - rekla je za N1.

Objasnila je i kako je to izgledalo prvih deset dana nakon potresa kada su spavali u automobilu.

- Prvih 10 dana smo suprug i ja spavali u autu. Zahvaljna sam ljudima što smo među prvima dobili kontejner. Efikasniji je nego auto, ali to je uredski kontejner, ima samo grijalicu. Koliko god grijete, kondenzacija je tu, cijelom dužinom kontejnera je postavljen stiropor radi izolacije. Posteljina je mokra, vuće vlagu. Ljeti je vruće. Dobila sam klimu, ali sam je odbila jer ona u ovih 12 kvadrata ne koristi, bolji je ventilator - rekla je Branka Majkić za N1.

Branka nema kanalizaciju, već bunar i kemijski WC. Sama kuća u svakom bi se trenu mogla srušiti na kontejner u kojem Branka živi, a potvrdili su to i članovi Stožera civilne zaštite. Uskoro bi trebala dobiti mobilnu kućicu, a N1 se pita je li to zato što se njezin slučaj pojavio u medijima pa je Stožer reagirao.

- U prvom, drugom mjesecu kad perem zube, četkica se ledi. Ne znam zašto, ali ja sam zahvalna. Zahvalna sam Stožeru, našem gradonačelniku, ravnateljici Crvenog križa. Evo, došli su u nedjelju, poravnali teren, dovezli pijesak, snimili stanje. Trebala bih dobiti mobilnu kućicu sa sanitarnim čvorom i kuhinjom što je dovoljno za neki ipak pristojniji život- objasnila je.

