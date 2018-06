'Theresa May je lažljivica, a zapad u Siriji plaća teroriste'

Nakon nekoliko mjeseci šutnje, sirijski je predsjednik u subotu dao veliki intervju u kojemu nije štedio zapadne sile predvođene SAD-om i Velikom Britanijom. Al-Assad je britansku premijerku Theresu May nazvao 'kolonisticom i lažljivicom', a Britaniju optužio za sudioništvo u lažnom napadu kemijskim oružjem na Doumu čime su, kažu, pomogli silama tzv. Islamske države.

- Velika Britanija i SAD najzaslužnije su za to što rat u Siriji traje već sedam godina. Oni se moraju povući kako bi se krvoproliće napokon zaustavilo, rekao je Al-Assad.

Što se situacije u Siriji tiče, državne snage po prvi puta u šest godina kontroliraju područje cijelog glavnog grada i to uz pomoć ruskih i iranskih saveznika, a teroristička Islamska država konstantno slabi, piše Daily Mail.

- Uvijek sam govorio da ovaj sukob možemo okončati u roku od godinu dana. Stvar zaista nije toliko komplicirana, samo ju je otežalo uplitanje stranih snaga. Što mi više napredujemo, to zapadne sile više pomažu terorističkim grupama. Što smo mi bliže cilju, to Britanija, SAD i Francuska više rade na tome da nas uspore, kaže Al-Assad.

Brojke sukoba su neumoljive. Pola je milijuna Sirijaca ubijeno, a njih 11 milijuna moralo je napustiti svoje domove. Prije sukoba, u Siriji su živjela 23 milijuna ljudi.

- Mediji govore da sam loš predsjednik, da ubijem svoj narod i da je zato svijet protiv mene. No, ja se zadnjih sedam godina borim protiv cijelog svijeta. To nije logično. To nije realno. Ja sam i dalje na ovoj poziciji jer imam potporu svojeg naroda. Borimo se protiv terorista, a ti teroristi imaju potporu Velike Britanije, SAD-a i Francuske i svih njihovih poslušnika, kaže Al-Assad koji je na predsjedniku poziciju zasjeo kao 34-godišnjak.

Što se tiče kemijskog napada u Doumi, Al-Assad kaže da su sve orkestrirale Bijele kacige, kontroverzna organizacija koja, prema njegovim riječima, pripada zloglasnoj Al-Kaidi i koju podupire Velika Britanija.

- Takav se napad nije dogodilo. To su potvrdile ne samo naše službe, već i međunarodni novinari koji su bili u toj regiji. Navodni dokazi zapadnih sila nemaju nikakvog utemeljenja, a poslužili su im kao povod za bombardiranje Sirije, kaže Al-Assad i prisjeća se Iraka 'koji je napadnut ilegalno uz milijune žrtava i razorenih obitelji'.

- Velika Britanija je napravila invaziju na ovu zemlju, dok su ruske i iračke sile došle na naš poziv. To je kolonijalizam. Pogledajte samo koliko se svijetom proširio terorizam, a sve zbog uplitanja zapadnih snaga u rat u Siriji i podrške koju daju terorističkim organizacijama.

No, što je s odgovornošću Sirije za sukob koji traje već sedam godina?

- To je naše unutarnje pitanje i problem. Mi tu nemamo što raspravljati sa Zapadom. Nije njihova zadaća da nam kažu tko je odgovoran - predsjednik, vlada, vojska ili teroristi. Zapad jednostavno nije u poziciji da nam išta govori. Umiješali su se u naše unutarnje pitanje, a Sirija je suverena zemlja. Iran i Rusija su nam pak priskočili u pomoć, na naš poziv i pritom poštuju međunarodno pravo. Ne miješaju se bez našeg pitanja, zaključio je Al-Assad.