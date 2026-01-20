Ispred dvorane u kojoj ima koncert spomenik je narodnom heroju Viktoru Bubnju, a uokolo ulice velikih antifašista. Put Bože Felkera, Ulica Slavka Krautzeka, Zorana Kompanjeta...
Thompson će u Rijeci pjevati okružen crvenim avetima. A do dvorane vodi i Partizanski put...
Gospodo drugovi, Jugoslavija je mrtva. Hrvatski čovjek je živ i uvijek će biti za svoj dom spreman, rekao je Thompson tijekom koncerta na sinjskom hipodromu lani u kolovozu. Na splitskom koncertu u dvorani na Gripama publika je vikala "Ajmo, ustaše", popraćeno pokličem "Za dom spremni". I zagrebački i sinjski hipodrom, dvoranu Gripe, veliku većinu dvorana u Hrvatskoj općenito, gradili su "drugovi" u Jugoslaviji. Kontradiktorno, to određenim izvođačima, očito, ne smeta.
